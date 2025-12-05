Es tendencia:
Apertura 2025

Radiografía de Sudáfrica, el primer rival de México en el Mundial 2026

La Selección Mexicana salió favorecida en el sorteo y ya sabe que debutará ante los Bafana Bafana por la Jornada 1 del Grupo A.

Por Agustín Zabaleta

Sudáfrica, uno de los rivales de México en el Mundial 2026
Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. La Selección Mexicana ya sabe a qué tres rivales se enfrentará en la Fase de Grupos del torneo en busca de clasificar a los dieciseisavos de final. El primer contrincante del Tri será Sudáfrica.

Es un rival conocido para el equipo de Javier Aguirre, considerando que se cruzaron en la Copa del Mundo del 2010, cuando precisamente la selección africana fue anfitrión del torneo y su primer escollo fue el Tri. Ahora la situación será completamente inversa.

Sudáfrica terminó líder del Grupo C de las Eliminatorias Mundialistas de la CAF, relegando al Repechaje a ni más ni menos que Nigeria, un gigante del continente y habitual participante de la Copa del Mundo. Quedó con 18 puntos, apenas uno más que las Águilas.

En una zona con Benin, Lesoto, Ruanda y Zimbabue, los Bafana Bafana cosecharon 5 triunfos, 3 empates y 2 derrotas en 10 partidos. Con esto, el cuadro del sur africano volvió a las copas del mundo tras 16 años, justamente cuando fue el organizador del certamen.

¿Cuándo y dónde se juega México vs. Sudáfrica?

México se enfrentará con Sudáfrica en la primera jornada del Mundial 2026. El partido será el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Será clave para el Tri iniciar su camino en la zona con el pie derecho para transitar el camino en la zona de la mejor manera.

Mientras FIFA sorteó los grupos de la Copa del Mundo 2026, la Inteligencia Artificial simuló los resultados y predijo al próximo campeón

Luego, el segundo rival será Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara. Por último, el tercer rival de la Selección Mexicana saldrá de uno de los Repechajes UEFA: Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa en un partido que se llevará a cabo en el Estadio Azteca.

En síntesis

  • Sudáfrica, el primer rival de la Selección Mexicana, fue el líder del Grupo C de las Eliminatorias de la CAF con 18 puntos.
  • El equipo africano Sudáfrica vuelve al Mundial tras 16 años, luego de ser anfitrión del torneo en 2010.
  • El partido de México contra Sudáfrica se jugará el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
Agustín Zabaleta
