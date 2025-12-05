¿Cuál es el “Grupo de la Muerte” del Mundial 2026 tras el sorteo de la Fase de Grupos?

Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026. La Selección Mexicana ya sabe a qué tres rivales se enfrentará en la Fase de Grupos del torneo en busca de clasificar a los dieciseisavos de final. Todos los equipos conoces a sus contrincantes para el certamen internacional.

Tras esto, uno de los grandes intereses que despierta en el aficionado del futbol y el torneo es el denominado y famoso “Grupo de la Muerte“, aquella zona donde, en la previa, parece tener mucha paridad con una calidad alta de los participantes.

Un claro candidato a ser considerado de esta manera es el Grupo I, integrado por Francia, un bicampeón del mundo, Senegal, una potencia de África liderada por Sadio Mané, y Noruega, un equipo que volvió a los primeros planos de la mano de Martin Odeegard y Erling Haaland. A ellos se sumará Bolivia, Surinam o Nueva Caledonia.

Pero también, un grupo que puede quedar parejo por el nivel de los equipos es precisamente el de México, el Grupo A. Si bien Sudáfrica está un paso atrás del resto, puede competir, ya que le relegó a un equipo con mucha historia al Repechaje como lo es Nigeria.

Corea del Sur es una potencia asiática con la que México se midió hace poco en una Fecha FIFA y no lo pude vencer. El cuarto participante es un cuadro europeo, donde si Dinamarca se termina clasificando será un grupo donde será difícil definir a un favorito en la previa.

¿Cuándo comenzará el Mundial 2026 de la FIFA?

La próxima edición de la Copa del Mundo dará inicio el 11 de junio del 2026, y se extenderá durante más de un mes (se alarga por la nueva cantidad de equipos) hasta terminar el 19 de julio del 2026. México, Estados Unidos y Canadá serán los países que hospedarán el torneo que tiene como vigente campeón a la Argentina.

En síntesis