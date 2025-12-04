¡Ha llegado la hora de la verdad! Este viernes se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026. Todos los equipos participantes conocerán cuáles serán sus oponentes de la primera ronda del certamen. Se acaban las especulaciones y las adivinanzas para pasar a la definición y al análisis de lo que sin dudas será un torneo espectacular.

Esta nueva edición de la Copa del Mundo, a diferencia de la anterior, contará con la presencia de 48 países, doce más que la última vez. Por ello, las selecciones serán divididas en 12 grupos de 4 equipos por cada zona. El sorteo definirá cuáles serán los integrantes finales de cada uno de ellos, que irán nombrados de la “A” a la “L”.

Para organizar el sorteo, se ha repartido a los equipos participantes en 4 bombos de 12 selecciones por cada uno. En el primer bolillero estarán los famosos “cabeza de serie”, que son los países anfitriones más los conjuntos mejor posicionados en el Ránking FIFA. El resto de los bombos también estarán ordenados por el mismo listado de la Federación.

La Selección Mexicana estará en el bolillero 1 ya que es uno de los países sede de la competencia, al igual que México y Estados Unidos. Así, tendrá el beneficio de “evitar cruzar” en primera fase a los otros equipos de su bombo, la mayoría potencias futbolísticas. Al ‘Tri’ le tocará un rival de cada una de las demás columnas.

Los bombos para el sorteo del Mundial 2026:

¿A qué hora y dónde se realiza el sorteo del Mundial 2026?

El evento donde se sabrán los grupos de la Copa del Mundo se desarrollará este viernes 5 de diciembre, desde las 11.00 horas del Centro de México. El mismo tendrá lugar en un salón especial del Centro John F Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en la ciudad de Washington, capital de los Estados Unidos.

¿El sorteo del Mundial 2026 va por TV abierta en México?

Afortunadamente para los fanáticos, la definición se podrá sintonizar por los canales de televisión abierta. TUDN, Canal 5 y Las Estrellas serán las tres pantallas que transmitirán en vivo y en directo el sorteo en TV en suelo mexicano. Además, también se podrá seguir vía streaming a través de la plataforma online ViX Premium.

