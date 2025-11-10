JJ Redick, coach de Lakers, hizo un anuncio sobre la recuperación de LeBron que sorprendió a todos

La temporada 2025-26 todavía no ha visto por primera vez a LeBron James en las duelas. La lesión que sufrió fue sería, y cuando las certezas empezaban a brillar por su ausencia, JJ Redick, coach de los Lakers, llegó con un anuncio que sorprendió a todos en la NBA.

Por una irritación del nervio ciático en el lado derecho, LeBron se mantiene no disponible para Los Angeles Lakers. Los reportes de prensa indicaban que el posible regreso de LeBron se podría dar a mediados de noviembre. ¿Se dará? Redick dio una gran pista.

El entrenador de los Lakers empezó a ilusionar a los fanáticos del equipo californiano diciendo que el regreso de LeBron James estaba contemplado para “la segunda o tercera semana de noviembre”. Y, ahora, dio otro anuncio que acerca del retorno de ‘El Rey’ a las canchas de la NBA.

El anuncio de Redick sobre la recuperación de LeBron que sorprendió a toda la NBA

JJ Redick habló de la lesión de LeBron James. (Foto: Getty Images)

En la previa a la victoria contra Charlotte Hornets del 10 de noviembre, JJ Redick anunció que LeBron va a empezar a entrenar en la semana del 10 al 14 de noviembre con South Bay Lakers, el equipo filial de la franquicia californiano en la G-League. Esto quiere decir que la lesión de James está quedando atrás y la recuperación va a toda máquina.

ver también Mientras LeBron James ingresa 132 millones de dólares, esto gana Stephen Curry

Los ingresos de LeBron James en la NBA que lo hicieron superar a Stephen Curry

A pesar de que Stephen Curry es el jugador con el salario más alto en la temporada 2025-26 al recibir $59.6 millones de dólares en Golden State Wariors, LeBron James lo superó como el jugador mejor pagado de toda la NBA con US$132.6 millones de ingresos ($52.6 de salario y $80 por publicidad). ‘El Chef’ recibe entre salario y publicidad $109.6 millones de dólares.

