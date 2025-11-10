La NBA es indiscutidamente la liga de baloncesto que mejor paga en el mundo. Los contratos de las principales estrellas son estratosféricos y si a eso se le suman los acuerdos publicitarios que tienen individualmente los jugadores, los ingresos pueden incluso superar los 100 millones de dólares anuales.

Stephen Curry, de Golden State Warriors, posee un salario de 59.6 millones al año, lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la National Basketball Association. Sin embargo, si hablamos de ingresos totales es superado por LeBron James, quien tiene un sueldo de 52.6 millones en Los Angeles Lakers, pero que a su vez recibe otros 80 ‘kilos’ en contratos publicitarios según un informe publicado por el diario Marca.

En cuanto Curry, recibe 50 millones de dólares en publicidad, llegando a un total de 109.6 millones. Por último, el otro jugador que supera los tres dígitos es Kevin Durant con 103.3 millones, compuestos por los 53.3 de salario en Houston Rockets y otros 50 ‘grandes’ en otros acuerdos.

LeBron James todavía no jugó en la temporada 2025-26 (GETTY IMAGES)

Top 10 de jugadores de NBA con más ingresos

JUGADOR EQUIPO SALARIO PUBLICIDAD INGRESO TOTAL 1 LeBron James Los Angeles Lakers 52.6M 80M 132.6M 2 Stephen Curry Golden State Warriors 59.6M 50M 109.6M 3 Kevin Durant Houston Rockets 53.3M 50M 103.3M 4 Giannis Antetokounmpo Milwaukee Bucks 54.1M 45M 99.1M 5 Jayson Tatum Boston Celtics 54.1M 45M 72.1M 6 Anthony Edward Minnesota Timberwolves 45.6M 20M 65.6M 7 Joel Embiid Philadelphia 76ers 55.2M 10M 65.2M 8 Jimmy Butler Golden State Warriors 54.1M 11M 65.1M 9 Nikola Jokic Denver Nuggets 55.2M 9M 64.2M 10 Devin Booker Phoenix Suns 53.1M 10M 63.1M

*La unidad de medida es en millones de dólares

En síntesis