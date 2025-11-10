La NBA es indiscutidamente la liga de baloncesto que mejor paga en el mundo. Los contratos de las principales estrellas son estratosféricos y si a eso se le suman los acuerdos publicitarios que tienen individualmente los jugadores, los ingresos pueden incluso superar los 100 millones de dólares anuales.
Stephen Curry, de Golden State Warriors, posee un salario de 59.6 millones al año, lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la National Basketball Association. Sin embargo, si hablamos de ingresos totales es superado por LeBron James, quien tiene un sueldo de 52.6 millones en Los Angeles Lakers, pero que a su vez recibe otros 80 ‘kilos’ en contratos publicitarios según un informe publicado por el diario Marca.
En cuanto Curry, recibe 50 millones de dólares en publicidad, llegando a un total de 109.6 millones. Por último, el otro jugador que supera los tres dígitos es Kevin Durant con 103.3 millones, compuestos por los 53.3 de salario en Houston Rockets y otros 50 ‘grandes’ en otros acuerdos.
LeBron James todavía no jugó en la temporada 2025-26 (GETTY IMAGES)
Top 10 de jugadores de NBA con más ingresos
|JUGADOR
|EQUIPO
|SALARIO
|PUBLICIDAD
|INGRESO TOTAL
|1
|LeBron James
|Los Angeles Lakers
|52.6M
|80M
|132.6M
|2
|Stephen Curry
|Golden State Warriors
|59.6M
|50M
|109.6M
|3
|Kevin Durant
|Houston Rockets
|53.3M
|50M
|103.3M
|4
|Giannis Antetokounmpo
|Milwaukee Bucks
|54.1M
|45M
|99.1M
|5
|Jayson Tatum
|Boston Celtics
|54.1M
|45M
|72.1M
|6
|Anthony Edward
|Minnesota Timberwolves
|45.6M
|20M
|65.6M
|7
|Joel Embiid
|Philadelphia 76ers
|55.2M
|10M
|65.2M
|8
|Jimmy Butler
|Golden State Warriors
|54.1M
|11M
|65.1M
|9
|Nikola Jokic
|Denver Nuggets
|55.2M
|9M
|64.2M
|10
|Devin Booker
|Phoenix Suns
|53.1M
|10M
|63.1M
*La unidad de medida es en millones de dólares
ver también
Rumores NBA: Lo que Warriors estaría dispuesto a darle a LeBron James para que juegue con Stephen Curry
En síntesis
- Stephen Curry posee el salario más alto de la NBA con 59.6 millones de dólares anuales en Golden State Warriors.
- LeBron James tiene los ingresos totales más altos con 132.6 millones de dólares, incluyendo 80 millones en publicidad.
- Kevin Durant es el tercer jugador en superar los 100 millones de dólares en ingresos totales con 103.3 millones.