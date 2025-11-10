Es tendencia:
Mientras LeBron James ingresa 132 millones de dólares, esto gana Stephen Curry

La estrella de Los Angeles Lakers recuperó el trono del jugador de la NBA con más ingresos pese a no tener el mejor contrato de la liga.

Por Leandro Barraza

LeBron James es el jugador de la NBA con más ingresos

La NBA es indiscutidamente la liga de baloncesto que mejor paga en el mundo. Los contratos de las principales estrellas son estratosféricos y si a eso se le suman los acuerdos publicitarios que tienen individualmente los jugadores, los ingresos pueden incluso superar los 100 millones de dólares anuales.

Stephen Curry, de Golden State Warriors, posee un salario de 59.6 millones al año, lo que lo convierte en el jugador mejor pago de la National Basketball Association. Sin embargo, si hablamos de ingresos totales es superado por LeBron James, quien tiene un sueldo de 52.6 millones en Los Angeles Lakers, pero que a su vez recibe otros 80 ‘kilos’ en contratos publicitarios según un informe publicado por el diario Marca.

En cuanto Curry, recibe 50 millones de dólares en publicidad, llegando a un total de 109.6 millones. Por último, el otro jugador que supera los tres dígitos es Kevin Durant con 103.3 millones, compuestos por los 53.3 de salario en Houston Rockets y otros 50 ‘grandes’ en otros acuerdos.

LeBron James todavía no jugó en la temporada 2025-26

Top 10 de jugadores de NBA con más ingresos

JUGADOREQUIPOSALARIOPUBLICIDADINGRESO TOTAL
1LeBron JamesLos Angeles Lakers52.6M80M132.6M
2Stephen CurryGolden State Warriors59.6M50M109.6M
3Kevin DurantHouston Rockets53.3M50M103.3M
4Giannis AntetokounmpoMilwaukee Bucks54.1M45M99.1M
5Jayson TatumBoston Celtics54.1M45M72.1M
6Anthony EdwardMinnesota Timberwolves45.6M20M65.6M
7Joel EmbiidPhiladelphia 76ers55.2M10M65.2M
8Jimmy ButlerGolden State Warriors54.1M11M65.1M
9Nikola JokicDenver Nuggets55.2M9M64.2M
10Devin BookerPhoenix Suns53.1M10M63.1M

*La unidad de medida es en millones de dólares

Rumores NBA: Lo que Warriors estaría dispuesto a darle a LeBron James para que juegue con Stephen Curry

En síntesis

  • Stephen Curry posee el salario más alto de la NBA con 59.6 millones de dólares anuales en Golden State Warriors.
  • LeBron James tiene los ingresos totales más altos con 132.6 millones de dólares, incluyendo 80 millones en publicidad.
  • Kevin Durant es el tercer jugador en superar los 100 millones de dólares en ingresos totales con 103.3 millones.
Leandro Barraza
