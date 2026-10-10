¿Juega LeBron James HOY en Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers por la pretemporada de NBA?

Los 76ers siguen con su preparación a días del comienzo de una nueva temporada y se miden ante Boston Celtics.

La NBA Preseason 2026 continúa este sábado con un atractivo enfrentamiento entre Boston Celtics y Philadelphia 76ers, dos equipos que buscarán ajustar detalles antes del inicio de la nueva temporada. El encuentro se disputará en el TD Garden y tendrá como uno de sus principales focos a LeBron James, quien afronta una nueva etapa en su carrera.

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El partido entre los Celtics y los 76ers está programado para este sábado 10 de octubre de 2026, a las 18:00 horas de la Ciudad de México. Aunque se trata de un encuentro de pretemporada y el resultado no tendrá incidencia en la clasificación, será una oportunidad importante para que ambos equipos continúen con su preparación.

LeBron James tuvo su debut con Philadelphia el otro día, en lo que terminó siendo una derrota frente a Brooklyn Nets. El experimentado jugador comenzó así a sumar sus primeros minutos con su nuevo equipo, luego de su paso por Los Angeles Lakers, en una etapa que genera grandes expectativas entre los aficionados.

Para el encuentro de este sábado, se espera que LeBron sume más minutos en la cancha con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al comienzo de la temporada regular. El desafío será adaptarse a su nuevo equipo y encontrar ritmo de competencia.

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¿Cuándo comienza la temporada de NBA?

La temporada regular de la NBA 2026-27 comenzará el martes 20 de octubre de 2026. Justamente ese día el equipo de LeBron hará su debut en la competencia ante New York Knicks.

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