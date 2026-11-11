Se ilusiona Stephen Curry: el Dream Team que sueña Warriors con Nikola Jokic

En San Francisco planean dar un fuerte golpe en la mesa para darle a su máxima estrella la posibilidad de ir por un último anillo.

Golden State Warriors inició la temporada 2026/27 de la NBA con un rendimiento colectivo muy superior al esperado, aunque la gerencia reconoce que al plantel le falta un salto de calidad individual para competir de verdad por el campeonato. Con varios contratos de peso cerca de finalizar, la franquicia de San Francisco proyecta una importante liberación de espacio salarial para el verano de 2027, manteniendo el optimismo de convertirse en el destino ideal para tentar a una superestrella de la liga.

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El periodista especializado Jake Fischer reveló en Sirius XM los detalles de este ambicioso plan para juntar al pivote serbio con la figura de la bahía: “Los Warriors todavía creen que son un destino atractivo y esperan que Nikola Jokic se convierta en agente libre en 2027”. El complicado arranque de año que atraviesan los Denver Nuggets, sumado al escaso margen de maniobra para reestructurar su plantilla debido a los elevados salarios de figuras como Jamal Murray, alimentan la ilusión de los californianos de seducir al tres veces MVP con la presencia de Stephen Curry.

La búsqueda de un centro dominante no se agota de forma exclusiva en el astro balcánico, ya que el mercado de agentes libres de 2027 promete una lista repleta de nombres de jerarquía mundial. En caso de no concretar la llegada del serbio, piezas como Karl-Anthony Towns asoman como alternativas idóneas para el sistema de juego de Golden State, al tiempo que otros gigantes de la liga como Giannis Antetokounmpo y Anthony Davis vigilan de cerca sus opciones contractuales.

El proyecto de la franquicia también contempla un reordenamiento interno profundo, dado que referentes como Jimmy Butler y Draymond Green finalizarán sus vínculos y quedarían dispuestos a firmar acuerdos por menor dinero. Las dudas físicas sobre Butler tras su lesión y el lento inicio de torneo de Green le abren paso al talento joven del novato Yaxel Lendeborg en el perímetro, dándole mayor flexibilidad a la dirigencia a la hora de encarar las renovaciones.

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Con Curry desplegando un nivel espectacular en el tramo final de su carrera profesional, los Warriors están obligados a moverse con inteligencia tanto en la agencia libre como en el mercado de traspasos previo. La afición de la bahía exige una última oportunidad real para ver al histórico tirador rodeado de un equipo dominante, con el sueño de armar una dupla letal junto a Jokic para volver a la cima del básquetbol mundial.

En síntesis