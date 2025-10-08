La advertencia de Al Horford a todos los rivales de la NBA por el nivel de Curry: “Aterrorizando a todos”

Golden State Warriors comenzó la pretemporada con el pie derecho. Stephen Curry y compañía superaron por 111-103 a Los Angeles Lakers en el Chase Center con un estelar Moses Moody, máxima anotador del encuentro con 19 puntos. Ahora bien, esta primera presentación también significó el debut de Al Horford.

Publicidad

Publicidad

El pívot dominicano llegó a los Warriors en un mercado complicado para el equipo de San Francisco en medio de la incertidumbre sobre el futuro de Jonathan Kuminga. Pase lo que pase con el congoleño, Horford suma toda su experiencia a un big three de veteranos conformado por el propio Curry, Jimmy Butler y Draymond Green.

ver también La primera decisión que tomó Lakers con LeBron tras conocer que se va a competir directamente con Curry

Tras compartir terreno de juego en un partido por primera vez con sus nuevos compañeros, Horford lanzó una advertencia a toda la NBA sobre el ’30’ en diálogo con la prensa: “Hace un gran trabajo aterrorizando a todos en la liga cada vez que se mueve, así que eso es algo que voy a aprovechar”.

En la misma línea, aseguró que su trabajo es “facilitarle el juego” a Curry. Asimismo, tradujo: “Eso significa pasarle el balón, hacer un buen bloqueo o hacer todo lo posible para asegurarme de que nuestra ofensiva se mueva y fluya”. Sin dudas que Golden State encontró a un jugador valioso para su plantilla en una temporada en la que quieren volver a las primeras planas.

Publicidad

Publicidad

Al Horford con la playera de Golden State Warriors (@warriors)

¿Cuándo vuelve a jugar Golden State Warriors?

El segundo partido de Golden State Warriors por la pretemporada 2025 será este miércoles 8 de octubre desde las 20:00 hs (centro de México) ante Portland Trail Blazers. El juego amistoso se disputará nuevamente en el Chase Center de San Francisco.