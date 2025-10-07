El mundo estaba paralizado porque LeBron James anunció que iba a dar a conocer una decisión el martes 7 de octubre y hasta se llegó a especular que podría ser su retiro de la NBA. Sin embargo, terminó anunciando que se va a competir directamente con Stephen Curry y, acto seguido, los Lakers tomaron una primera decisión.

¿Casualidad o causalidad? ¡A los hechos! Con el antecedente que la última vez que LeBron anunció que iba a tomar una decisión de ese tipo fue el 8 de julio de 2010 cuando decidió dejar a Cleveland Cavaliers para ir a Miami Heat, toda la NBA quedó consternada por lo que reveló ‘El Rey’.

“Este otoño, llevaré mi talento a Hennessy V.S.O.P.”, afirmó LeBron James para anunciar una nueva alianza comercial. La marca francesa de coñac agregó que este acuerdo es porque van a lanzar una botella naranja edición limitada con el nombre de la estrella de los Lakers y el símbolo de ponerle la corona a un rey.

Luego de instalarse la premisa que LeBron se va a competir directamente con Stephen Curry y el licor Gentleman’s Cut Bourbon Whiskey que produce una de las empresas de la estrella de Golden State Warriors, se conoció la primera decisión que Los Angeles Lakers tomó con James.

La primera decisión de Lakers con LeBron tras saber que se va a competir con Curry

LeBron y Curry tienen 4 títulos en la NBA cada uno. (Foto: Getty Images)

Por una leve irritación nerviosa en el glúteo que lo tiene con una preparación especial en el campamento de entrenamientos, el periodista Shams Charania, de ESPN, informó la decisión que tomó Lakers con LeBron James: “Me han dicho que la expectativa sigue siendo que probablemente no podrá jugar la pretemporada. El objetivo es estar listo para la noche estreno (de la temporada NBA 2025-26)”.

Este sería el primer partido de LeBron James en la temporada NBA 2025-26

Si el plan de Los Angeles Lakers sale a la perfección para cuidar las cargas de trabajo de LeBron de cara a su temporada 23, su primer partido en la temporada NBA 2025-26 será contra Golden State Warriors el martes 21 de octubre a las 22:00 ET en el estadio Crypto.com Arena.

