Si hay un equipo que marcó la historia de la NBA esos fueron los Golden State Warriors. La franquicia de San Francisco se encargó de modificar el juego y darle a la liga algo que jamás se había visto antes. Con Stephen Curry a la cabeza del proyecto, en la Bahía se encargaron de dejar una huella imborrable, generando múltiples récords, con la particularidad de que uno de ellos está por desaparecer.

OKC a nada de romper un récord de Warriors

En la temporada 2016-2017, Warriors registró el mejor inicio de todos los tiempos al marcar un imponente récord de 24-1. Estos números asombraron al mundo, porque parecía que se trataba de un equipo indestructible, incapaz de fallar y mucho menos de conocer sobre adversidad. A casi 10 años de aquel hito, un nuevo equipo llegó para ponerse a la parte de Golden State y quedar a un solo paso de superarlo.

Oklahoma City Thunder viene de ganar la NBA en la última campaña y, lejos de relajarse tras la gloria obtenida, está listo para extender su dominio en la liga. En ese contexto, los actuales números de los líderes de la Conferencia Oeste registran el mismo 24-1 que supo alcanzar Warriors y este sábado se definirá la historia, para un lado o el otro.

Oklahoma quiere superar el récord de Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

Por las semifinales de la NBA Cup, OKC se medirá con San Antonio Spurs. En caso de derrotar a los texanos, no solo que se meterán en la gran definición de la nueva competencia que incluyó la liga hace algunas temporadas, sino que alcanzarán el impactante récord de 25 victorias y solo una derrota que los colocaría como el mejor equipo, en números, que inició una temporada de NBA.

Oklahoma cuenta con un roster plagado de figuras jóvenes. Salvo algún que otro caso excepcional, la mayoría de los integrantes de la plantilla cuentan con una trayectoria muy larga por delante, lo que sirve como buen augurio para pensar que los años dorados en la ciudad han llegado para quedarse.

