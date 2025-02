La confesión de Luka Doncic después de ganarle a Dallas Mavericks: “No sé qué estaba pasando”

Era un partido tan esperado que hasta una estrella de la NBA como Anthony Edwards dijo que tomaba un vuelo para ir a verlo. Luka Doncic enfrentó por primera vez a su exequipo, Dallas Mavericks, siendo jugador de Los Angeles Lakers y no dudó en hacer una confesión tras su buena actuación.

Luego de confesar que estaba en shock apenas se enteró que los Mavericks lo habían cambiado a los Lakers, Doncic empezó un duro proceso para darse cuenta que ya no se iba a retirar en Dallas, y que en muy pocos días tendría que enfrentar aquellos jugadores con las que vivió grandes batallas en la NBA.

El primer juego de Luka Doncic contra su exequipo puso primera marcha y en tan solo 2:30 minutos de juego se empezó a sentir la tensión. Los árbitros le cobraron una falta técnica al base esloveno, quien parecía estar dejándose llevar por las emociones de jugar contra Dallas Mavericks. Esto pronto iba a cambiar…

Cayó el primer triple y de inmediato clavó la mirada a la banca de los Mavericks. Doncic sabía que este era un partido diferente y le respondió de una manera épica a los directivos del equipo de Dallas que lo cambiaron. El compañero estelar de LeBron James registró el primer triple doble como jugador de Los Angeles Lakers en la victoria contra los Mavs por 107 a 99 puntos.

La dura confesión de Doncic después de ganarle con Lakers a Dallas Mavericks

Luka Doncic vs. Dallas Mavericks. (Foto: Getty Images)

“No sé cómo explicarlo. Creo que el primer cuarto, el segundo cuarto, no sé qué estaba pasando. Era simplemente diferente. Ni siquiera puedo explicar cómo me sentí (…) El cierre (del traspaso) va a tardar un poco, creo… No es lo ideal, pero como dije, me alegro de que este partido haya terminado. Hay muchas emociones, pero vamos poco a poco, y cada día es mejor”, confesó Luka Doncic después de registrar 19 puntos, 15 rebotes y 12 asistencias en el triunfo de los Lakers contra Mavericks.

LeBron James reveló si le dio un consejo a Luka Doncic antes de enfrentar a Mavericks

Luego de afirmar que Doncic manejó las emociones “lo mejor que pudo” al enfrentarse a su exequipo, LeBron James dijo que no le dio ningún consejo al base esloveno antes de jugar contra Dallas Mavericks, pero sí dejó en claro que “como compañeros de equipo, entendimos que queríamos conseguir esta victoria para él. Como compañeros de equipo, queríamos respaldarlo en todos los sentidos, formas o maneras”.

