¿Qué lesión sufrió Luka Doncic y por qué preocupa a Los Angeles Lakers?

Los Ángeles Lakers atravesaron una noche negra en la NBA tras caer con claridad frente a Los Angeles Clippers. El partido, disputado en casa del rival, terminó 103-88 y dejó una imagen preocupante para los angelinos, que nunca lograron meterse en ritmo ni competir de igual a igual.

Sin embargo, la derrota no fue la única mala noticia para Lakers. Durante el primer tiempo, una de sus grandes figuras, Luka Doncic, encendió todas las alarmas al salir lesionado y no poder continuar en el encuentro, generando una inmediata preocupación en el cuerpo técnico y los aficionados.

El escolta esloveno sufrió una contusión en la pierna izquierda, una molestia que lo obligó a retirarse del campo y a no volver a ingresar. Desde ese momento, la atención pasó del resultado al estado físico del jugador, pensando especialmente en lo que resta de la temporada.

Desde su llegada a Lakers, Dončić ha mostrado un nivel muy alto y se convirtió rápidamente en una pieza clave del equipo. No obstante, uno de los puntos que más inquieta al cuerpo médico es la frecuencia de sus lesiones, que le impidieron tener continuidad en distintos tramos recientes.

Los números de Doncic antes de su lesión

Antes de abandonar el partido, Doncic había dejado números sólidos pese al poco tiempo en cancha. El esloveno anotó 12 puntos, repartió dos asistencias y además capturó cinco rebotes, mostrando su influencia en el juego aun en una noche complicada.

A eso se le suman cuatro pérdidas de balón, producto del esfuerzo constante por cargar con la ofensiva. Ahora, Lakers aguarda por su evolución médica, consciente de que el estado físico de Dončić será determinante para encarar los próximos compromisos de la NBA.

