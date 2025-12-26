Los Ángeles Lakers atraviesan un momento delicado en la NBA y el presente del equipo empieza a generar una fuerte preocupación. En el partido especial de Navidad, los dirigidos por JJ Redick recibieron a Houston Rockets por una nueva jornada de la temporada regular, pero el resultado estuvo muy lejos de lo esperado. Fue una noche para el olvido: derrota por 119 a 96 y una imagen que dejó muchas dudas puertas adentro.

El golpe no fue aislado. Con esta caída, los Lakers acumulan tres derrotas consecutivas, una racha negativa que expuso falencias tanto en defensa como en actitud. El equipo nunca logró meterse en partido y fue ampliamente superado, algo que encendió las alarmas en el cuerpo técnico.

Quien no ocultó su enojo fue JJ Redick, que en conferencia de prensa lanzó un mensaje durísimo hacia todo el plantel. El entrenador no señaló nombres propios, pero dejó en claro su descontento con el rendimiento colectivo: “Fuimos un equipo de baloncesto terrible esta noche. No nos importa lo suficiente como para ser profesionales. La reunión del sábado va a ser incómoda. No voy a dirigir otros 53 partidos como este”.

Redick fue aún más allá y puso en duda el compromiso del grupo en los momentos clave: “Dicen que quieren ganar, pero ¿les importa lo suficiente como para ser constantes? Eso es lo que define a los campeones y es algo que ahora mismo no tenemos”.

Luka Doncic habló tras la derrota

Luego del encuentro, Luka Doncic tomó la palabra y se refirió al presente del equipo. El esloveno reconoció que la situación es preocupante y que el equipo necesita cambios urgentes: “No sé exactamente qué tiene que cambiar, pero definitivamente algo tiene que cambiar. Hemos desperdiciado ventajas en los últimos partidos y eso se ve muy mal”.

Además, coincidió con Redick en la necesidad de una charla interna fuerte:

“Tenemos que encontrar una solución. Tenemos que hablarlo todos. Sé que JJ dijo que será incómodo, y tiene que serlo”.

