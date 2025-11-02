Es tendencia:
logotipo del encabezado
NBA

Butler le habló fuerte y claro a Curry tras perder ante uno de los peores equipos de la NBA 2025-26

Jimmy Butler no se guardó nada tras la caída ante uno de los equipos más flojos de la temporada NBA y envió una dura frase a Stephen Curry.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
Jimmy Butler le envió un mensaje a Curry tras inesperada derrota.
© X / @esideryJimmy Butler le envió un mensaje a Curry tras inesperada derrota.

El buen inicio de los Warriors con victorias contra Los Angeles Lakers, Denver Nuggets y LA Clippers en tan solo ocho días, sufrió dos duros golpes que llevaron a que Jimmy Butler le hablara fuerte y claro a Stephen Curry. Todo esto tras perder ante uno de los peores equipos de la temporada NBA 2025-26.

Publicidad

Golden State Warriors venía de perder contra un equipo de Milwaukee Bucks que no contó con Giannis Antetokounmpo. El siguiente rival era Indiana Pacers que llegaba como uno de los peores equipo de la NBA 2025-26 tras registrar cinco derrotas y cero victorias.

Además del mal momento que pasaban los Pacers, tampoco contaban con la estrella del equipo Tyrese Haliburton porque se está recuperando de la rotura de tendón de Aquiles derecho que sufrió en el juego 7 de las finales de la temporada pasada. Entonces… ¿Victoria asegurada para Golden State Warriors, Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía? ¡No! Nada que ver.

El mensaje de Butler a Curry tras perder ante uno de los peores equipos de la NBA 2025-26

Stephen Curry y Jimmy Butler en la NBA. (Foto: Getty Images)

Stephen Curry y Jimmy Butler en la NBA. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Luego de la derrota de Warriors por 109 a 114 contra Indiana Pacers, Butler le habló fuerte y claro a Curry diciéndole que la comunicación en defensa falló un poco, pero que dos derrotas consecutivas no han hecho que Golden State pierda el momento que los llevó a tener un buen inicio porque “simplemente no hemos estado jugando nuestra mejor versión de baloncesto. Es fácil volver a ese nivel.

Jimmy Butler le responde a Steve Kerr por señalar al culpable de la derrota de Warriors ante Bucks

ver también

Jimmy Butler le responde a Steve Kerr por señalar al culpable de la derrota de Warriors ante Bucks

¿Quién gana más dinero en Golden State Warriors, Stephen Curry o Jimmy Butler?

Con el rótulo que son las dos estrellas de Golden State Warriors, la diferencia en salario no es tan grande. Mientras que Jimmy Butler gana $54.1 millones de dólares en los ‘Dubs’ durante la temporada NBA 2025-26, Stephen Curry cobra US$5.5 millones más al recibir un salario de $59.6 millones de dólares. ‘El Chef’ es el jugador mejor pagado de toda la liga durante esta campaña.

Encuesta

¿Jimmy Butler ganará un título en Golden State Warriors?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Datos clave

  • Jimmy Butler le dijo a Stephen Curry que la comunicación en defensa falló un poco.
  • Stephen Curry es el jugador mejor pagado de la NBA 2025-26 con $59.6 millones de dólares.
  • Warriors perdieron 109 a 114 contra Indiana Pacers, uno de los peores equipos de la NBA.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
Butler le responde a Kerr por señalar al culpable de la caída ante Bucks
NBA

Butler le responde a Kerr por señalar al culpable de la caída ante Bucks

La épica reacción de Curry al enterarse que Butler lo quiere superar
NBA

La épica reacción de Curry al enterarse que Butler lo quiere superar

La provocación de Jimmy Butler a LeBron James para Lakers vs. Warriors
NBA

La provocación de Jimmy Butler a LeBron James para Lakers vs. Warriors

¿Por qué no juegan Oussama Idrissi y Alan Bautista en Pachuca vs. Chivas por el Apertura 2025?
Liga MX

¿Por qué no juegan Oussama Idrissi y Alan Bautista en Pachuca vs. Chivas por el Apertura 2025?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo