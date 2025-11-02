Butler le habló fuerte y claro a Curry tras perder ante uno de los peores equipos de la NBA 2025-26

El buen inicio de los Warriors con victorias contra Los Angeles Lakers, Denver Nuggets y LA Clippers en tan solo ocho días, sufrió dos duros golpes que llevaron a que Jimmy Butler le hablara fuerte y claro a Stephen Curry. Todo esto tras perder ante uno de los peores equipos de la temporada NBA 2025-26.

Golden State Warriors venía de perder contra un equipo de Milwaukee Bucks que no contó con Giannis Antetokounmpo. El siguiente rival era Indiana Pacers que llegaba como uno de los peores equipo de la NBA 2025-26 tras registrar cinco derrotas y cero victorias.

Además del mal momento que pasaban los Pacers, tampoco contaban con la estrella del equipo Tyrese Haliburton porque se está recuperando de la rotura de tendón de Aquiles derecho que sufrió en el juego 7 de las finales de la temporada pasada. Entonces… ¿Victoria asegurada para Golden State Warriors, Stephen Curry, Jimmy Butler y compañía? ¡No! Nada que ver.

El mensaje de Butler a Curry tras perder ante uno de los peores equipos de la NBA 2025-26

Stephen Curry y Jimmy Butler en la NBA. (Foto: Getty Images)

Luego de la derrota de Warriors por 109 a 114 contra Indiana Pacers, Butler le habló fuerte y claro a Curry diciéndole que la comunicación en defensa “falló un poco“, pero que dos derrotas consecutivas no han hecho que Golden State pierda el momento que los llevó a tener un buen inicio porque “simplemente no hemos estado jugando nuestra mejor versión de baloncesto. Es fácil volver a ese nivel“.

¿Quién gana más dinero en Golden State Warriors, Stephen Curry o Jimmy Butler?

Con el rótulo que son las dos estrellas de Golden State Warriors, la diferencia en salario no es tan grande. Mientras que Jimmy Butler gana $54.1 millones de dólares en los ‘Dubs’ durante la temporada NBA 2025-26, Stephen Curry cobra US$5.5 millones más al recibir un salario de $59.6 millones de dólares. ‘El Chef’ es el jugador mejor pagado de toda la liga durante esta campaña.

