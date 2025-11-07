¿Stephen Curry y Jimmy Butler juegan esta noche en Nuggets vs. Warriors por la NBA Cup?

La NBA Cup 2025 continúa este viernes desde las 21:00 hs (centro de México) con uno de los partidos más atractivos del día, al menos en los papeles: Golden State Warriors vs. Denver Nuggets. La franquicia de San Francisco visitará el Ball Arena de Colorado en lo que será su debut en el certamen y hay grandes expectativas.

Ambos equipos poseen importantes figuras. Nikola Jokic y Jamal Murray de un lado; Stephen Curry, Jimmy Butler y Draymond Green del otro. Unos nombres que parecen ser garantía de espectáculo. No obstante, ya hay ausencias confirmadas dentro de esta lista de estrellas y otras posibles bajas.

¿Juegan Stephen Curry y Jimmy Butler en Nuggets vs. Warriors?

Tal como informó el periodista Anthony Slater, Stephen Curry no jugará esta noche ante Denver Nuggets por una enfermedad que empeoró ayer jueves. Jimmy Butler, en cambio, está en duda y podría regresar tras ausentarse en el último encuentro por una lesión lumbar.

Asimismo, Draymond Green se perfila como titular. De todas formas, Golden State tendrá la difícil misión de buscar la victoria sin Curry y no solo podrían comenzar con el pie izquierdo en la NBA Cup si no ganan, sino que además podrían ser superados por Minnesota Timberwolves en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste.

