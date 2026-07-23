LeBron James mantiene en jaque a la NBA: el futuro de la liga en manos del Rey

La leyenda mantiene en vilo a la liga con la decisión final que es capaz de modificar todo el cronograma de la liga.

Increíble, pero real que el funcionamiento de la NBA dependa pura y exclusivamente de la decisión que tome LeBron James con su futuro. El Rey ya confirmó hace unas largas semanas que no continuará en Los Angeles Lakers, pero su futuro se tornó incierto y con varios posibles destinos. El punto es que, mientras la leyenda no decida dónde continuará su camino, la competencia no puede anunciar su cronograma oficial para la próxima temporada.

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Por qué la NBA está esperando a LeBron James

La campaña 2026-27 de la NBA está estipulada para iniciar el próximo 20 de octubre, pero el calendario no se ha revelado de manera oficial. El comisionado Adam Silver reveló que, dependiendo del próximo equipo en el que juegue LeBron, la liga se adaptará con sus respectivos encuentros y enfrentamientos para organizar el año de la mejor manera.

“Como se imaginarán, los equipos nos están llamando, las cadenas de televisión nos están llamando y todos quieren cerrar el calendario. Me gustaría que (LeBron) hiciera su anuncio cuanto antes para que podamos terminar de elaborar la temporada. Necesito que tome una decisión”, comentó Silver ante los medios.

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El futuro de LeBron James: cerca de Miami Heat

La novela de LeBron indica que el Rey está cerca de transformarse en jugador del Miami Heat. Aunque James fue vinculado con Golden State Warriors y Cleveland Cavaliers, la realidad es que la franquicia de la Florida sería la elegida por la estrella para culminar su carrera.

La posibilidad de juntar a Giannis Antetokounmpo con LeBron James en Miami revolucionaría por completo el equilibrio de poder en la Conferencia Este. A este dúo letal se acoplaría Andrew Wiggins como un perimetral de elite para la presión defensiva, junto a Bam Adebayo en su clásico rol de defensor y figura importante en la pintura.

Como si fuera poco, en las últimas horas se vivió una situación que generó todavía más ilusión entre los fanáticos del Heat, ya que la franquicia filtró por error en su canal de Youtube la conferencia de presentación de LeBron. A los pocos minutos este error fue subsanado, pero las especulaciones aumentaron en un 1000%.

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En síntesis