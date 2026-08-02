Lakers va por la reconstrucción post LeBron James: quiere a Jonathan Kuminga

La franquicia de California no quiere descuidar a Luka Doncic y piensa en una incorporación de primer nivel para compensar la salida del Rey.

El período de agencia libre de la NBA ingresó en su segundo mes con varios movimientos pendientes y franquicias que buscan ajustar sus plantillas antes del inicio de la pretemporada. Jonathan Kuminga se convirtió en una de las piezas jóvenes más codiciadas de la liga y, tras una campaña dividida entre dos equipos, el alero de 23 años busca un acuerdo que responda tanto a sus pretensiones económicas como a sus ambiciones deportivas.

Publicidad

La novela del mercado: Jonathan Kuminga y Los Angeles Lakers

En ese escenario, Los Angeles Lakers están decididos a avanzar por su contratación. El obstáculo principal para abrochar el traspaso radica en la brecha económica entre las pretensiones del jugador y la estructura salarial angelina. El entorno del ex Golden State exige un contrato cercano a los 25 millones de dólares por temporada, mientras que desde Los Ángeles diseñan una propuesta de tres años y 45 millones de dólares mediante un acuerdo con Atlanta Hawks.

Mientras las conversaciones avanzan a ritmo lento, Minnesota Timberwolves irrumpió en la carrera como un competidor peligroso tras no concretar el fichaje de LeBron James. Aunque los de Minneapolis solo pueden ofrecer la excepción de nivel medio por 6,6 millones de dólares, tientan al basquetbolista con el puesto de ala-pívot titular que dejó libre la salida de Julius Randle.

Jonathan Kuminga debe definir su futuro en la NBA. (GETTY IMAGES)

Publicidad

El interés prioritario de los Lakers se fundamenta en las cualidades de un perfil físico de 2,01 metros de estatura con un margen de crecimiento enorme. Kuminga registró promedios de 12,2 puntos y 5,6 rebotes en la última temporada repartida entre los Warriors y los Hawks.

Pese a la promesa de titularidad que ostentan los Timberwolves, la ventaja económica y la estructura de Los Ángeles colocan a la franquicia californiana en la posición de favorita para quedarse con la firma. El hecho de llevar cuatro semanas sin definir su destino confirma que Kuminga tiene dudas sobre su siguiente paso. Los Lakers confían en concretar la ingeniería salarial con los Hawks en los próximos días para asegurar a su nuevo talento.

En síntesis

Los Lakers buscan incorporar al alero congoleño Jonathan Kuminga para su renovación generacional.

buscan incorporar al alero congoleño para su renovación generacional. El entorno de Jonathan Kuminga exige un salario cercano a los 25 millones de dólares .

exige un salario cercano a los . Los Timberwolves ofrecen al jugador la excepción de nivel medio por 6,06 millones de dólares.