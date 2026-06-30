A sus 41 años, 'The King' tomó la decisión de seguir compitiendo al máximo nivel y hay tres claros candidatos para hacerse con sus servicios.

Fin del misterio: LeBron James dejó de ser jugador de Los Angeles Lakers. La decisión fue confirmada este martes 30 de junio por su agente –Rich Paul– y el ’23’ está listo para firmar por otra franquicia de la NBA a sus 41 años.

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Los tres posibles destinos de LeBron James

Tal como informó Shams Charania en ESPN, las tres franquicias favoritas para fichar a LeBron James como agente libre para la temporada 2026-27 son Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers y Miami Heat.

Joining @SportsCenter on the next steps for LeBron James — a free agent now: pic.twitter.com/6On138k7PA — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

‘The King’ ya jugó en dos de estos tres equipos en el pasado: Miami Heat y Cleveland Cavaliers. Con ambos fue campeón, pero el reto de buscar un nuevo anillo junto a Stephen Curry (ambos oriundos de Akron, Ohio) en Golden State parece imponerse, según los últimos rumores.

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LeBron James con el jersey de los Warriors (Getty Images/Google Gemini)

Además, James también tiene una gran relación con Draymond Green, veterano ala-pívot que ya confirmó su estadía en los Warriors para la temporada. Por ahora no hay nada confirmado y las próximas semanas serán clave.

La carta de despedida de Los Angeles Lakers para LeBron James

“LeBron James es uno de los atletas más grandes de la historia. Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluyendo el título al que nos llevó en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y los innumerables récords que rompió de púrpura y oro. Le deseamos todo lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte muy querida de la familia de los Lakers“, publicó Lakers en sus redes sociales oficiales este martes.

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La carta de despedida de Lakers para LeBron James (@Lakers)

En síntesis