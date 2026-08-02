Bomba en la NBA: Boston Celtics tienta a los Warriors para llevarse a Stephen Curry

La etapa de la leyenda en San Francisco podría estar llegando a su fin luego de cansarse de promesas incumplidas.

El mercado de la NBA podría tambalearse por completo con un movimiento de proporciones históricas entre dos franquicias de máxima tradición. Brad Stevens, presidente de operaciones de los Boston Celtics, levantó el teléfono para tomar la iniciativa e indagar condiciones formalmente ante la cúpula de Golden State. El directivo del conjunto verde busca concretar un traspaso por Stephen Curry y cuenta con el margen salarial suficiente para presentar una oferta que satisfaga a ambas partes.

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La posible llegada del base estrella transformaría de inmediato la estructura del equipo de Massachusetts para la próxima temporada. La proyección de un quinteto titular estelar integrado por Curry junto a Jayson Tatum, Derrick White, Paul George y Mitchell Robinson colocaría a la franquicia en el escalón más alto de candidatos al título. Sin embargo, toda la operación depende de la postura final que adopten los ejecutivos de San Francisco.

Paul George es la primera de varias estrellas que buscan los Celtics para la nueva temporada. (GETTY IMAGES)

El movimiento responde al profundo desgaste de Curry tras varias campañas marcadas por la irregularidad colectiva en los Warriors. A sus 38 años y con un salario anual cercano a los 59 millones de dólares, el histórico tirador percibe que el proyecto deportivo se estancó de forma definitiva. La falta de refuerzos de jerarquía minó la paciencia de la gran figura, que prioriza la oportunidad de conseguir su quinto anillo de campeón por encima de la permanencia en un solo club.

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Las promesas incumplidas por parte de la gerencia californiana terminaron por acelerar las especulaciones sobre su salida. El fracaso en las gestiones por Giannis Antetokounmpo y la partida de LeBron James rumbo a Philadelphia dejaron al tirador sin los acompañantes necesarios para dar pelea en la Conferencia Oeste. Con un contrato firmado hasta el cierre de la temporada 2026/2027, el base analiza abiertamente la opción de cambiar de aire para volver a la cima.

La llamada de los Celtics coloca a la dirigencia de Golden State ante la decisión más compleja de la última década. Aceptar un traspaso por su máximo ídolo significaría el punto final para una dinastía gloriosa, pero la falta de garantías competitivas empuja al jugador hacia el mercado. El interés de Boston abre así una ventana concreta para que Curry encuentre el escenario idóneo en el tramo final de su brillante carrera.

En síntesis

El dirigente Brad Stevens inició gestiones para traspasar a Stephen Curry a los Celtics.

inició gestiones para traspasar a Stephen Curry a los Celtics. El base Stephen Curry busca ganar su quinto anillo de la NBA a los 38 años.

busca ganar su quinto anillo de la NBA a los 38 años. El jugador percibe 59 millones de dólares anuales con contrato hasta la temporada 2026/2027.