Mientras en Los Ángeles Lakers ganaba 52,6 millones, el bajo salario que percibirá LeBron James en 76ers

LeBron James dejó atrás los 52,6 millones de dólares que percibía en Los Ángeles Lakers y aceptó un contrato con Philadelphia 76ers que representa una importante reducción salarial.

LeBron James tomó la decisión de no seguir en Los Ángeles Lakers tras la última temporada y la noticia sorprendió a gran parte del mundo del básquet, ya que muchos esperaban que permaneciera al menos un año más en la franquicia angelina, donde se convirtió en una de las máximas figuras de la historia reciente.

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Muchos creían que el retiro estaba cada vez más cerca, pero el histórico basquetbolista de 41 años demostró que todavía tiene hambre de gloria y continuará jugando en la NBA con el objetivo de seguir compitiendo por un nuevo campeonato antes de ponerle fin a una carrera legendaria.

El equipo que tendrá el lujo de contar con sus servicios durante la próxima temporada será Philadelphia 76ers. La franquicia ya aseguró su contratación y confía en que la experiencia y el liderazgo de LeBron sean fundamentales para luchar por el próximo anillo.

Para concretar su llegada, el cuatro veces campeón de la NBA realizó un importante esfuerzo económico tras aceptar el salario más bajo de toda su carrera con tal de seguir compitiendo al máximo nivel y sumarse a un nuevo proyecto.

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El cambio resulta impactante desde lo económico. LeBron pasó de ganar 52,6 millones de dólares por temporada con Los Ángeles Lakers a percibir apenas 3,8 millones de dólares en su primer año con Philadelphia 76ers, una reducción inédita para uno de los mejores de la historia.

Todos los salarios de LeBron James en su carrera

2003: 4.0 millones de dólares.

4.0 millones de dólares. 2004: 4.3 millones de dólares.

4.3 millones de dólares. 2005: 4.6 millones de dólares.

4.6 millones de dólares. 2006: 5.8 millones de dólares.

5.8 millones de dólares. 2007: 13.0 millones de dólares.

13.0 millones de dólares. 2008: 14.4 millones de dólares.

14.4 millones de dólares. 2009: 15.7 millones de dólares.

15.7 millones de dólares. 2010: 14.5 millones de dólares.

14.5 millones de dólares. 2011: 16.0 millones de dólares.

16.0 millones de dólares. 2012: 17.5 millones de dólares.

17.5 millones de dólares. 2013: 19.0 millones de dólares.

19.0 millones de dólares. 2014: 20.6 millones de dólares.

20.6 millones de dólares. 2015: 22.9 millones de dólares.

22.9 millones de dólares. 2016: 30.9 millones de dólares.

30.9 millones de dólares. 2017: 33.2 millones de dólares.

33.2 millones de dólares. 2018: 35.6 millones de dólares.

35.6 millones de dólares. 2019: 37.4 millones de dólares.

37.4 millones de dólares. 2020: 39.2 millones de dólares.

39.2 millones de dólares. 2021: 41.1 millones de dólares.

41.1 millones de dólares. 2022: 44.4 millones de dólares.

44.4 millones de dólares. 2023: 47.6 millones de dólares.

47.6 millones de dólares. 2024: 48.7 millones de dólares.

48.7 millones de dólares. 2025: 52.6 millones de dólares.

52.6 millones de dólares. 2026: 3.8 millones de dólares.

En sintesis

LeBron James dejó Los Ángeles Lakers para jugar con Philadelphia 76ers a sus 41 años.

dejó Los Ángeles Lakers para jugar con Philadelphia 76ers a sus 41 años. LeBron James aceptó cobrar 3,8 millones de dólares, el sueldo más bajo de su carrera.

aceptó cobrar 3,8 millones de dólares, el sueldo más bajo de su carrera. El jugador redujo sus ingresos tras percibir 52,6 millones de dólares en su última temporada.