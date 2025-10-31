NBA Cup 2025: qué es, formato, grupos y fechas

La fase de grupos de la NBA Cup 2025 comienza este viernes 31 de octubre, una fecha estratégica que eligió la liga para hacer coincidir el inicio del certamen con la noche de Halloween. Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics e Indiana Pacers vs. Atlanta Hawks serán los partidos inaugurales y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber de este novedoso formato.

¿Qué es la NBA Cup?

Este torneo nació en la temporada 2023-24 y durante la noche del viernes se dará inicio a su tercera edición. Se trata de una competencia adicional durante la Temporada Regular que le da la posibilidad de sumar un nuevo título a las franquicias, tal como sucede en el futbol con la Copa del Rey en España o la FA Cup en Inglaterra.

No obstante, a diferencia de estos campeonatos recién mencionados, en la NBA Cup los partidos también cuentan para el récord de la Temporada Regular. Es decir, los resultados obtenidos por los equipos afectarán a su clasificación rumbo a los Playoffs en cada Conferencia (Este y Oeste).

Formato de la NBA Cup

Las 30 franquicias de la NBA estarán divididas en seis grupos de cinco. Cada equipo disputará cuatro partidos (dos de local y dos de visitante) y avanzarán a la siguiente instancia los seis líderes de cada zona, además del mejor segundo de cada conferencia. Una vez definidos los clasificados, se da inicio a la fase de eliminación directa a un solo partido en cuartos de final, semifinal y final.

Además, para diferenciar los partidos de NBA Cup y Temporada Regular, la liga tomó la decisión de aplicar un diseño especial en el terreno de juego para esta competencia que ya cuenta con Los Angeles Lakers y Milwaukee Bucks como vencedores.

Los Angels Lakers celebran la obtención de la NBA Cup (GETTY IMAGES)

Así quedaron conformados los grupos de la NBA Cup 2025:

Este A: Cleveland Cavaliers, Indiana Pacers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Washington Wizards

Este B: Boston Celtics, Detroit Pistons, Orlando Magic, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers

Este C: New York Knicks, Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Miami Heat, Charlotte Hornets

Oeste A: Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Sacramento Kings, Phoenix Suns, Utah Jazz

Oeste B: Los Angeles Lakers, LA Clippers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans

Oeste C: Houston Rockets, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, San Antonio Spurs

Fechas de la NBA Cup 2025

Esta edición de la NBA Cup 2025 irá desde el viernes 31 de octubre hasta el martes 16 de diciembre. Las fechas serán las siguientes:

Fase de grupos

Viernes 31 de octubre

Viernes 7 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Martes 25 de noviembre

Miércoles 26 de noviembre

Viernes 28 de noviembre

Cuartos de final

Martes 9 de diciembre

Miércoles 10 de diciembre

Semifinales

Sábado 13 de diciembre

Final

Martes 16 de diciembre

En síntesis

La NBA Cup 2025 comienza el viernes 31 de octubre con dos juegos inaugurales.

comienza el con dos juegos inaugurales. El torneo NBA Cup es una competencia adicional desde la temporada 2023-24 y es su tercera edición.

es una competencia adicional desde la temporada y es su edición. Las 30 franquicias de la NBA se dividen en seis grupos de cinco para la fase inicial.

