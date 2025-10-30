Michael Jordan fulmina a la nueva generación de la NBA: “Por eso te pagan”

En medio de tiempos de cambio, la NBA está regalando la irrupción de nuevas figuras que transforman el juego día a día. Para alguien como Michael Jordan es difícil ver que algo lo sorprenda, sino más bien todo lo contrario, ya que Su Majestad se mostró muy crítico con esta camada de jugadores que no lo representan como a él le gustaría.

Publicidad

Publicidad

ver también JJ Redick, coach de Lakers, le pone fecha a los regresos de Doncic y LeBron

La dura crítica de Jordan a la nueva generación de jugadores

Lo que afirmó Jordan es que, por estos tiempos, los basquetbolistas no dejan la vida por el deporte como lo supo hacer él mismo en su época. Para Michael, las estrellas están más preocupadas por otras cosas que por rendir de manera sobresaliente dentro de la duela y que eso no le gusta para nada, porque entiende que es lo más prioritario, ya que por eso les pagan millones de dólares al año.

“Juegan al básquet dos horas y media, tres horas al día, ¿verdad? Ese es tu trabajo. Por eso te pagan como jugador de la NBA. ¿Qué haces las otras 21 horas? Para mí, ese es el momento en el que debes prepararte para tu próximo día de trabajo o tu próximo reto. No debería ser necesario para algunos. Yo nunca quería perderme un partido porque era una oportunidad para demostrar a los aficionados que están ahí y pagaron para verme jugar”, expresó Jordan en conversación con la NBC.

Y además, en relación a su época como jugador, explicó una de las razones que lo mantenían tan activo: “Quería impresionar a ese tipo que está allá arriba del todo, que probablemente se ha dejado la piel trabajando para conseguir dinero y comprar una entrada. Tienes una responsabilidad: si la gente viene a verte jugar, no quiero perderme esa oportunidad. Ahora bien, si físicamente no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Pero si físicamente puedo y simplemente no me apetece, eso ya es otra cosa completamente distinta”.

Publicidad

Publicidad

Ja Morant es uno de los líderes de la nueva generación de la NBA. (GETTY IMAGES)

Mientras tanto, Jordan cerró: “Siempre sentí que: uno, era un orgullo para los aficionados que pagan por verte. Dos, es una sensación de asegurarme de mantenerme en forma. Y tres: quiero que nuestro ritmo como equipo siempre esté ahí arriba”.

ver también Lionel Messi reveló a los dos jugadores legendarios de la NBA que más admira

De esta manera, Jordan sembró un nuevo debate en la liga, que está relacionado al límite de tolerancia que presentan las nuevas figuras de la NBA. Por ponerlo en palabras claras, para MJ no existe un verdadero amor por el juego que lleve a los jugadores a empujar todos los límites como hace años atrás, sino que ahora el foco está puesto en otros aspectos sin importar si el nivel termina siendo el esperado o no.

Publicidad