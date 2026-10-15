Mientras LeBron James ganaba 52.6 en Los Angeles Lakers, el salario que tendrá en Philadelphia 76ers

El Rey atraviesa los últimos partidos de su carrera y los números así lo indican. No deja de ser una fortuna...

La NBA sacudió por completo sus estructuras financieras tras confirmarse las cifras del desembarco de LeBron James a Philadelphia. Luego de cerrar una etapa multimillonaria en Los Angeles Lakers donde percibió más de 52,6 millones de dólares durante la última temporada 2025-26, el astro estadounidense aceptó una reducción drástica en sus pretensiones económicas con el firme objetivo de facilitar el armado de un proyecto competitivo rumbo al título.

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Para el curso 2026-27, el experimentado alero percibirá un sueldo anual de apenas 3,8 millones de dólares dentro del acuerdo pactado por dos temporadas con los 76ers. Este monto representa el salario más bajo en toda la carrera profesional del jugador dentro de la liga, marcando un contraste impactante al comparar los ingresos de uno de los deportistas mejor pagados en la historia del baloncesto norteamericano.

El ajuste salarial del Rey responde a una estrategia calculada para darle margen de maniobra a la dirigencia en el límite presupuestario del equipo. Al renunciar a un contrato de máxima escala, la franquicia de la ciudad del amor fraternal logró acomodar las fichas necesarias dentro de la nómina para armar un plantel de jerarquía pura alrededor de sus figuras principales.

Esta decisión generó un impacto inmediato en el mercado de pases de la liga estadounidense, demostrando la prioridad absoluta del veterano de 41 años por sumar un nuevo anillo a su vitrina antes del retiro. El movimiento le permitió a Philadelphia estructurar un quinteto estelar sumamente equilibrado, combinando veteranos de élite con el talento joven que pide pista en el perimétro.

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De esta manera, el Rey encara el nuevo año competitivo bajo un contrato atípico respecto a sus antecedentes salariales pero con la ilusión intacta de levantar el trofeo Larry O’Brien. El debut en pretemporada sirvió para ratificar su vigencia física y su deseo de integrarse rápido a un vestuario llamado a dar batalla directa en la Conferencia Este.

En síntesis