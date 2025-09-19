Es tendencia:
Tyler Herro, figura de Miami Heat, se pierde el inicio de la temporada por lesión: ¿Quién lo reemplazará?

El escolta tendrá que permanecer un tiempo fuera de las duelas por una lesión inesperada.

Por Lucas Lescano

Tyler Herro no estará disponible para Miami Heat en el comienzo de la temporada.
Los aficionados comienzan a colocar su expectativa en el punto más alto, ya que falta muy poco para el tan esperado 22 de octubre en el que comenzará una nueva temporada de la NBA. En ese contexto, en las últimas horas se confirmó una mala noticia, ya que una estrella se perderá el inicio de la temporada por una lesión que lo tendrá un tiempo marginado de las duelas.

El duro presente que atraviesa Tyler Herro

Se trata de Tyler Herro, el escolta de Miami Heat que sufre un inconveniente en su tobillo izquierdo. A pesar de que el jugador ya recibió inyecciones de plasma y cortisona, lo cierto es que la situación no evolucionó de manera favorable, por lo que no queda otra opción que recurrir a la cirugía, con el fin de terminar con la lesión de una vez por todas.

Como si fuera poco, los plazos de recuperación no fueron revelados, ya que se trata de una lesión que dependerá de la evolución día a día. Ahora, surge el gran interrogante que plantea cómo hará Miami para reemplazar a su figura. Claro, tras la salida de Jimmy Butler a mediados de la campaña pasada, generó en el equipo una gran dependencia sobre Herro.

Tyler Herro estará de baja por tiempo indeterminado en Miami Heat. (GETTY IMAGES)

Tyler culminó la temporada pasada con un interesante promedio de 23.9 puntos, 5.5 asistencias y 5.2 rebotes en 77 partidos. Estos números le permitieron la posibilidad de transformarse en All-Star por primera vez en su carrera, por lo que no será una misión nada sencilla sustituir su ausencia para un equipo que basa su ataque en él.

En ese contexto, se espera que las figuras de Bam Adebayo y el recién llegado proveniente de Los Angeles Clippers, Norman Powell, carguen con la responsabilidad ofensiva de una plantilla que suma nombres interesantes, pero ninguno destacando por encima del resto en la liga. Mucho trabajo por hacer para el Heat sin Herro.

