Noticias NBA: el trade que planea Miami Heat para repatriar a LeBron James

Se abre una nueva posibilidad para LeBron James. El 4 veces MVP de la NBA ya sabe que no es la pieza central de Los Angeles Lakers y su elevado salario impide que la franquicia de la Conferencia Oeste siga incorporando, al menos hasta enero. Por eso, la opción de una hipotética salida del ‘King’ tiene un tinte positivo para ambas partes.

Ahora bien, LeBron está próximo a cumplir 41 años y no todos los equipos de la NBA están dispuestos a ofrecer un jugoso contrato por una estrella que está en la recta final de su carrera. No obstante, en las últimas horas se puso sobre la mesa la opción de un retorno a Miami Heat, franquicia en la que James se consagró campeón en dos oportunidades.

LeBron James celebra uno de sus dos campeonatos con Miami Heat (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

El periodista Dave Holcomb habló de la posibilidad de un traspaso entre Lakers y Heat de cara a la próxima temporada regular de la NBA: “Los Angeles Lakers reciben al alero Andrew Wiggins, al alero Jaime Jaquez Jr. y a una futura selección de primera ronda. Los Miami Heat reciben al alero LeBron James y al escolta Bronny James“.

De concretars, Miami Heat tendría nuevamente a un jugador querido y conformaría un Big Three con un tirador como Tyler Herro y un pívot dominante como Bam Adebayo. Lakers, por su parte, podría centrarse con margen en un futuro con Luka Doncic como líder del nuevo proyecto.

ver también El nuevo Doncic impresiona con una jugada de más de 20.000 vistas y le deja una advertencia a toda la NBA

Miami Heat se quedó a las puertas del anillo en 2020 y 2023

Aunque fue eliminado en primera ronda de Playoffs en los últimos dos años, Miami Heat se ha mostrado competitivo como finalista en 2020 y 2023. LeBron James llegaría a ocupar el lugar de líder que dejó Jimmy Butler y podría aspirar nuevamente a un campeonato, el gran anhelo de James antes de firmar su retiro, junto a su hijo Bronny. En otras palabras, un cierre soñado.

Publicidad