¿Juega Stephen Curry? Los quinteros de Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies por la NBA

Golden State Warriors recibe a Memphis Grizzlies en su estreno como local por la temporada 2026-27 de la NBA. Con Stephen Curry listo para jugar, conoce los quintetos titulares y todos los detalles del encuentro en el Chase Center.

Este viernes 23 de octubre de 2026 se lleva a cabo el esperado estreno como local de los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco. La escuadra dirigida por Steve Kerr recibe a los Memphis Grizzlies a partir de las 20:00 hs (tiempo del centro de México) en un compromiso fundamental de la Conferencia Oeste.

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Los Warriors disputaron su primer encuentro de la campaña a domicilio frente a Los Angeles Lakers. El conjunto de San Francisco cayó derrotado por un marcador de 127-105, mostrando pasajes interesantes en ofensiva pero sufriendo desajustes defensivos en la pintura durante los minutos finales del partido.

Por su parte, los Memphis Grizzlies iniciaron la temporada regular con el pie derecho. En su debut oficial, se impusieron con claridad tras vencer 123-103 a Utah Jazz, respaldados por un rendimiento ofensivo destacado en el perímetro que buscarán replicar en su visita a territorio californiano.

El quinteto titular de Golden State Warriors

Stephen Curry

De’Anthony Melton

Gui Santos

Yaxel Lendeborg

Draymond Green

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El quinteto titular de Memphis Grizzlies

Ty Jerome

Cam Spencer

Jerami Grant

Cameron Boozer

Zach Edey

En sintesis