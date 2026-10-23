¿Juega Stephen Curry? Los quinteros de Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies por la NBA

Este viernes 23 de octubre de 2026 se lleva a cabo el esperado estreno como local de los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco. La escuadra dirigida por Steve Kerr recibe a los Memphis Grizzlies a partir de las 20:00 hs (tiempo del centro de México) en un compromiso fundamental de la Conferencia Oeste.
Los Warriors disputaron su primer encuentro de la campaña a domicilio frente a Los Angeles Lakers. El conjunto de San Francisco cayó derrotado por un marcador de 127-105, mostrando pasajes interesantes en ofensiva pero sufriendo desajustes defensivos en la pintura durante los minutos finales del partido.
Por su parte, los Memphis Grizzlies iniciaron la temporada regular con el pie derecho. En su debut oficial, se impusieron con claridad tras vencer 123-103 a Utah Jazz, respaldados por un rendimiento ofensivo destacado en el perímetro que buscarán replicar en su visita a territorio californiano.
El quinteto titular de Golden State Warriors
- Stephen Curry
- De’Anthony Melton
- Gui Santos
- Yaxel Lendeborg
- Draymond Green
El quinteto titular de Memphis Grizzlies
- Ty Jerome
- Cam Spencer
- Jerami Grant
- Cameron Boozer
- Zach Edey
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En sintesis
- Golden State Warriors y Memphis Grizzlies juegan este viernes 23 de octubre a las 20:00.
- Stephen Curry jugará como titular en el estreno como local de los Warriors.
- Golden State cayó 127-105 ante Lakers y Memphis derrotó 123-103 a Utah Jazz.