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¿Juega Stephen Curry? Los quinteros de Golden State Warriors vs. Memphis Grizzlies por la NBA

Golden State Warriors recibe a Memphis Grizzlies en su estreno como local por la temporada 2026-27 de la NBA. Con Stephen Curry listo para jugar, conoce los quintetos titulares y todos los detalles del encuentro en el Chase Center.

Warriors quiere su primer triunfo en la temporada.
© Getty ImagesWarriors quiere su primer triunfo en la temporada.

Este viernes 23 de octubre de 2026 se lleva a cabo el esperado estreno como local de los Golden State Warriors en el Chase Center de San Francisco. La escuadra dirigida por Steve Kerr recibe a los Memphis Grizzlies a partir de las 20:00 hs (tiempo del centro de México) en un compromiso fundamental de la Conferencia Oeste.

Los Warriors disputaron su primer encuentro de la campaña a domicilio frente a Los Angeles Lakers. El conjunto de San Francisco cayó derrotado por un marcador de 127-105, mostrando pasajes interesantes en ofensiva pero sufriendo desajustes defensivos en la pintura durante los minutos finales del partido.

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Por su parte, los Memphis Grizzlies iniciaron la temporada regular con el pie derecho. En su debut oficial, se impusieron con claridad tras vencer 123-103 a Utah Jazz, respaldados por un rendimiento ofensivo destacado en el perímetro que buscarán replicar en su visita a territorio californiano.

El quinteto titular de Golden State Warriors

  • Stephen Curry
  • De’Anthony Melton
  • Gui Santos
  • Yaxel Lendeborg
  • Draymond Green

El quinteto titular de Memphis Grizzlies

  • Ty Jerome
  • Cam Spencer
  • Jerami Grant
  • Cameron Boozer
  • Zach Edey
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En sintesis

  • Golden State Warriors y Memphis Grizzlies juegan este viernes 23 de octubre a las 20:00.
  • Stephen Curry jugará como titular en el estreno como local de los Warriors.
  • Golden State cayó 127-105 ante Lakers y Memphis derrotó 123-103 a Utah Jazz.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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