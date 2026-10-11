La temporada regular de la NBA está a punto de comenzar. Falta cada vez menos para que la acción del basquetbol más importante del mundo vuelva a comenzar y uno de los equipos que intentará revertir la floja actuación del año pasado (no clasificaron a Playoffs) es Golden State Warriors. En San Francisco tomaron una decisión importante para asegurar el futuro de la franquicia y, ¿apostar por el heredero de Stephen Curry?

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Brandin Podziemski, base de apenas 23 años devenido en escolta debido al liderazgo que mantiene Curry. De todas maneras, el joven se adentró de gran manera en la rotación de Warriors y por eso se ganó la posibilidad de renovar su contrato para extender su vínculo en la Bahía y asegurarse una millonada de dinero.

Los números de la millonada renovación de Brandin Podziemski en Warriors

La información revelada por ESPN señala que Podziemski renovará su vínculo con Warriors por cinco temporadas y 110 millones de dólares. El nuevo contrato comenzará a regir a partir de la temporada 2027-28 con un pago anual de 18,9 millones de dólares que irá siendo aumentado de forma regular con el paso de los años.

Brandin Podziemski busca consolidar su nombre en Golden State Warriors. (GETTY IMAGES)

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Los números indican que Brandin recibirá una media de 22 millones al año. Esto significa una clara apuesta de Warriors por su futuro. Los pasillos comentan que el jugador desarrolló de gran manera su tiro exterior, fundamental en la búsqueda de Warriors, hecho que le puede permitir quedarse con lugar de Curry, una vez que el Chef termine su carrera.

Claro que emular lo que hizo Steph a lo largo de su trayectoria es misión imposible, pero la intención es formar al mejor sustituto posible una vez que se termine la historia entre Curry y Golden State. El mundo del baloncesto pondrá la lupa en lo que puede llegar a hacer una joya a la que en San Francisco confían en sacarle mucho brillo.

En síntesis

Brandin Podziemski renovará su contrato con Golden State Warriors por 110 millones de dólares.

renovará su contrato con Golden State Warriors por 110 millones de dólares. Brandin Podziemski extenderá su vínculo por cinco temporadas comenzando en la temporada 2027-28.

extenderá su vínculo por cinco temporadas comenzando en la temporada 2027-28. Los Warriors consideran al escolta de 23 años como el potencial sucesor de Stephen Curry.