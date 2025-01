Michael Jordan y LeBron James son considerados los mejores jugadores de la historia de la NBA y la discusión sobre quién es el GOAT (Greatest of all time) del baloncesto no sale de esos dos nombres. Sin embargo, para sorpresa de muchos, Shaquille O’Neal tomó la decisión de dejar afuera al ‘King’ a la hora de elaborar su quinteto ideal.

Sin embargo, el asombro no quedó allí, ya que Shaq tampoco incluyó a Kobe Bryant en su equipo. Cabe recordar que el ‘Black Mamba‘ y O’Neal formaron una de las duplas más letales de la historia de la National Basketball Association: ganaron tres anillos de manera consecutiva en Los Angeles Lakers.

¿Cuál es el quinteto ideal de Shaquille O’Neal?

En una entrevista de 2015 con The Times-Picayune, Shaquille O’Neal fue retado a armar su equipo ideal de la NBA. Y contestó: “Bill Russell ganó 11 campeonatos. Charles Barkley es mi muchacho, pero me gusta Karl Malone. Entonces hay un tipo que me hizo ser lo que soy Dr. J (Julius Erving). Tengo a Michael (Jordan) como número dos y voy a irme con el gran escolta, con Magic Johnson como número uno”.

Acto seguido, Shaq explicó la ausencia de su eterno socio en Los Angeles Lakers: “Veo un problema con responder esa pregunta. Muchas personas se sentirán heridas. Algunos de ustedes (los periodistas) estarán tratando de crear problemas, como que Shaq dejó fuera a Kobe (Bryant). Pero ese es mi top 5 por razones del juego y por lo que ellos hicieron. Russell no tiene grandes números, pero con 11 campeonatos, nadie ha podido superarlo”.

El quinteto ideal de Shaquille O’Neal:

Bill Russell

Karl Malone

Julius Erving

Michael Jordan

Magic Johnson

¿Qué dijo Shaquille O’Neal tras la muerte de Kobe Bryant?

Shaq fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente luego del trágico accidente de helicóptero que sufrió Kobe. “Hacía tiempo que no sentía un dolor tan profundo, perdí a un hermano pequeño. Ojalá pudiera volver a hablar con él”, lamentó. Cabe recordar que ambos estuvieron enemistados un largo tiempo, una relación que se curó en el All Star Game de 2009.