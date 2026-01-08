LeBron James sigue vigente a sus 41 años. La estrella de Los Angeles Lakers ha tenido actuaciones destacadas recientemente, como sus 30 puntos en la victoria ante New Orleans Pelicans el pasado 6 de enero.

No obstante, los años pasan para todos y las lesiones se han vuelto moneda corriente para LeBron. Cabe recordar que el oriundo de Akron se perdió el inicio de la temporada regular por una lesión en el nervio ciático del lado derecho.

Si bien ya regresó a las pistas, este miércoles no pudo ser parte del duelo ante San Antonio Spurs por una lesión en el pie y quedó al borde de no poder ser elegible para el All-NBA teams 2026.

LeBron James con Los Angeles Lakers en la Temporada Regular 2025-26 (GETTY IMAGES)

¿Por qué LeBron James no podría ser seleccionado en el All-NBA teams 2026?

Para poder ser incluido en los mejores equipos de la temporada 2026 de la NBA, los jugadores deben haber disputado un mínimo de 65 partidos a lo largo de la Temporada Regular.

Tomando en cuenta que LeBron solo participó de 18 de los 36 juegos hasta la fecha, está a una ausencia de no poder ser elegido. Por eso, es casi un hecho que James no será All-NBA luego de 21 selecciones consecutivas.

Lakers ha tenido altibajos en el actual curso y mucho de esto tuvo que ver con las lesiones que sufrieron sus estrellas. Sin embargo, la franquicia angelina se encuentra en el cuarto lugar de la Conferencia Oeste.

Jugadores con más selecciones All-NBA

LeBron James – 21

– 21 Kareem Abdul-Jabbar – 15

Kobe Bryant – 15

Tim Duncan – 15

Karl Malone – 14

Shaquille O’Neal – 14

