Los Ángeles Lakers confirmaron su gran momento en la NBA al conseguir su tercer triunfo consecutivo, una racha que los consolida en el tercer puesto de la Conferencia Oeste y los vuelve a meter de lleno en la conversación por el anillo. El equipo angelino atraviesa una etapa de madurez competitiva que empieza a reflejarse en resultados y confianza colectiva.

Publicidad

Publicidad

La victoria por 111-103 ante New Orleans Pelicans tuvo dos nombres propios que marcaron la diferencia. LeBron James y Luka Doncic fueron los grandes responsables del triunfo, liderando al equipo en ambos costados de la cancha, asumiendo el peso ofensivo y apareciendo en los momentos decisivos del partido.

La conexión entre ambas estrellas volvió a ser determinante, con un reparto equilibrado de puntos. Lakers encontró en ellos el liderazgo necesario para cerrar un partido exigente ante un rival directo del Oeste.

Ambos firmaron una noche idéntica en anotación, demostrando que son las grandes figuras del equipo: Luka Doncic anotó 30 puntos, dio 10 asistencias y registró 2 robos. Mientras que LeBron James convirtió 30 puntos, tuvo 8 rebotes y dio 8 asistencias.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Luego del partido, y especialmente tras la actuación de LeBron James con 41 años, Luka Doncic no ocultó su admiración en conferencia de prensa. El esloveno, entre risas, dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Es una locura. Probablemente yo, a los 41, ande cojeando”, reconociendo el nivel físico y competitivo que mantiene su compañero.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también El lanzamiento imposible de Luka Doncic que selló el triunfo de Lakers ante New Orleans Pelicans

LeBron James también elogió a Doncic

La admiración fue mutua. Doncic cerró el encuentro con un lanzamiento imposible que sentenció el triunfo de los Lakers y, al ser consultado por esa jugada, LeBron fue contundente: “Lo hace todo el tiempo, no hay un solo tiro que no creamos que pueda hacer… sabemos que es Luka Magic por una razón”.

Tweet placeholder

En síntesis

Los Ángeles Lakers vencieron 111-103 a los Pelicans, logrando su tercer triunfo consecutivo en la NBA.

vencieron a los Pelicans, logrando su tercer triunfo consecutivo en la NBA. LeBron James y Luka Dončić lideraron la victoria con una anotación idéntica de 30 puntos cada uno.

y lideraron la victoria con una anotación idéntica de cada uno. El esloveno Luka Dončić elogió el nivel competitivo de su compañero LeBron a sus 41 años.

Publicidad