Warriors se cansó del jugador que no los deja firmar refuerzos y está a punto de tomar esta decisión

Los días pasan y los Warriors se mantienen como el único equipo en toda la NBA que no han hecho un solo movimiento en la agencia libre. Sin embargo, esto está a punto de acabar, porque Golden State se cansó del jugador que no permite que firmen refuerzos.

Golden State Warriors le ofreció a Jonathan Kuminga un contrato por tres años y $75 millones de dólares con una opción de equipo para ese tercer y último año. Ahí está el gran problema, ya que Kuminga quiere que ese tercer año de contrato sea con opción jugador y no para el equipo.

“Hablé hoy (24 de septiembre) con Aaron Turner, el agente de Kuminga, y me dijo que la opción jugador sigue siendo crucial en estas conversaciones. Sabemos que la oferta de tres años por $75 millones, o la de dos años por $45 millones, aún tienen opciones de equipo. Él, al igual que (Quentin) Grimes, tiene hasta el 1 de octubre para tomar una decisión, pero las partes siguen en un punto muerto“, informó el periodista Shams Charania, de ESPN.

Publicidad

Publicidad

En el mundo de la NBA está instalada la narrativa que Stephen Curry y Jimmy Butler van a tener como nuevos compañeros a Seth Curry, Al Horford, De’Anthony Melton y Gary Payton II. Sin embargo, ninguno de estos refuerzos se ha podido confirmar porque no se define la situación contractual de Kuminga.

Esto haría Warriors con Jonathan Kuminga por no dejarlos firmar refuerzos

Kevin Durant y Jonathan Kuminga en la NBA. (Foto: Getty Images)

El periodista Sam Amick, del portal ‘The Athletic’, informó que Golden State Warriors y Sacramento Kings han reanudado las negociaciones comerciales centradas en un traspaso con Jonathan Kuminga y Malik Monk como principales protagonistas. Y ahí no paró la noticia bomba…

Publicidad

Publicidad

ver también Giannis Antetokounmpo se acerca a Golden State Warriors: Esto dijo sobre un traspaso bomba en la NBA

Golden State Warriors ya tiene un plan si Malik Monk llega al equipo

A pesar de que Malik Monk viene de promediar por juego 17.2 puntos en la temporada pasada de la NBA, los Warriors tendrían tomada una firme decisión si el escolta llega a Golden State. “Siguen existiendo varios obstáculos para un acuerdo, sobre todo el hecho de que el interés de los Warriors en Monk parece ser bastante escaso. Su contrato es el principal problema, ya que tiene una opción de jugador para la temporada 2027-28 por valor de 21.5 millones de dólares que no se ajusta a los planes de flexibilidad futura de los Warriors. También existe preocupación sobre su integración en el equipo. Si lo ficharan, fuentes del equipo indicaron que es probable que Golden State busque traspasarlo a otro equipo. Sin embargo, el problema con esa opción es que no hay claridad sobre si será posible en un futuro próximo”, afirmó Amick.