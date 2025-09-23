Giannis Antetokounmpo se acerca a Golden State Warriors: Esto dijo sobre un traspaso bomba en la NBA

En el mundo de la NBA se está cocinando a fuego lento un traspaso bomba y uno de los equipos que empezó a sonar con fuerza fue Golden State Warriors. ¿Por cuál estrella irían? Giannis Antetokounmpo alzó la mano y habló claro sobre ser parte de un intercambio.

Con el antecedente que el periodista Logan Murdock, del portal ‘The Ringer’, había informado que Antetokounmpo tendría el deseo de ser compañero de Stephen Curry en un corto plazo, la ilusión por ver a Giannis en los Warriors creció con el plan que tendría Golden State para ir por una súper estrella.

Sam Amick, del portal ‘The Athletic’, señaló que la premisa de Golden State Warriors es mantener flexibilidad en los contratos del equipo porque son conscientes que estrellas como Giannis Antetokounmpo y Nikola Jokic pueden ser agentes libres para la temporada NBA 2027-28. Sin embargo, esto podría pasar antes.

Warriors se ilusiona: Esto dijo Giannis Antetokounmpo sobre un traspaso en la NBA

Logo de los Warriors y Giannis Antetokounmpo. (Foto: archivo particular y Getty Images)

“Mira, espero que nunca pase, pero también lo espero. Que hayas aportado mucho al equipo no significa que el equipo no haga lo que le conviene“, le dijo Antetokounmpo al canal ‘Sport 24’ sobre la posibilidad de ser intercambiado en la NBA. ¿Se empiezan a ilusionar los Warriors? ¡Sí! Sobre todo, porque ahí no pararon las palabras de Giannis sobre un cambio de equipo.

Lo que llevaría a Antetokounmpo a cambiar de equipo en la NBA

Con la premisa instalada que no está cerrado a un traspaso, Giannis Antetokounmpo redobló la apuesta y confesó qué lo haría dejar Milwaukee Bucks para cambiar de equipo en la NBA: “Me gustan los desafíos. Me he dado cuenta de que me gusta vivir bajo presión. ¿Es bueno? ¿Malo? No lo sé. Si estoy en un entorno sin presión y no creo que podamos lograr algo grande, no quiero estar ahí. Así de simple. Ya no me hace feliz como persona. Cuando llegas a los 30, tienes cuatro hijos y te casas, creo que el matrimonio te hace más maduro. Quiero hacer lo que me haga feliz porque creo que lo merezco, porque he trabajado para ello. Lo que me hace feliz es ganar y sentir que hay un desafío”.

