Salió campeón de la NBA, iba a firmar con Lakers, pero se cayó su llegada por LeBron James

Los Lakers tenían todo listo para cerrar la temporada baja de la NBA 2025-26 con broche dorado. El equipo de Los Ángeles estaba cada vez más cerca de concretar un traspaso para firmar a un excampeón, pero de un momento a otro se empezó a enfriar la negociación. ¿Qué pasó? Al parecer LeBron James está involucrado.

El periodista Marc Stein ha estado bastante activo en la agencia libre y fue el primero en informar que Los Angeles Lakers podrían ir por Andrew Wiggins siempre y cuando Miami Heat tuviera la premisa de reducir la nómina para buscar flexibilidad financiera.

Wiggins, quien supo salir campeón con Golden State Warriors en 2022 tras promediar 18.3 puntos y 8.8 rebotes en las finales, parecía que se acercaba a ser nuevo jugador de los Lakers porque Evan Sidery, de la ‘Revista Forbes’, señaló que se habían reabierto las negociaciones con Miami Heat para un posible traspasopor el excompañero de Stephen Curry, pero… ¡Las cosas se empezaron a complicar!

Andrew Wiggins no llegaría a Los Angeles Lakers por LeBron James

Andrew Wiggins podría ser compañero de LeBron James en la NBA. (Foto: Getty Images)

Un ejecutivo anónimo de la NBA habló con el portal ‘Lakers Daily’ e instaló la narrativa sobre la no llegada de Andrew Wiggins por LeBron James: “Me sorprendería mucho que Pat Riley hiciera este traspaso. ¿De verdad crees que Pat quiere ayudar a LeBron? Sigue furioso por la marcha de LeBron de Miami. No lo veo posible”.

Los refuerzos estelares de Lakers para la temporada NBA 2025-26

Con la llegada de Wiggins casi descartada, todo parece indicar que los refuerzos estelares que tendrán Los Angeles Lakers para el inicio de la temporada NBA 2025-26 el 21 de octubre a las 22:00 ET contra Golden State Warriors serán: DeAndre Ayton, Marcus Smart y Jake LaRavia.

