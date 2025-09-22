Warriors, a punto de firmar al jugador que superó a Curry: “Hay una gran expectativa en toda la liga”

La cuenta regresiva para que los Warriors empiecen a anunciar los refuerzos para la temporada NBA 2025-26 empieza a sonar cada vez más duro y ahora se instaló la premisa que van a firmar al jugador que superó a nadie más y nadie menos que Stephen Curry. ¡Oh, oh!

Para nadie es un secreto que el ADN de Golden State Warriors que los llevó a ganar cuatro títulos en siete años es pasar el balón las veces que sea necesario para encontrar a un jugador que esté libre y puede meter, preferiblemente, un triple. El refuerzo que están a punto de firmar encaja a la perfección.

Durante la temporada pasada, Stephen Curry terminó con un 39.7 por ciento de efectividad cuando intentó un tiro de tres puntos. El protagonista de esta historia no solo lo superó, sino que también fue el jugador con el porcentaje más alto de efectividad (45.6%) en triples de toda la NBA 2024-25.

Golden State Warriors firmaría al jugador que superó a Stephen Curry

Curry tendría un experto en triples como nuevo compañero. (Foto: Getty Images)

“Hay una gran expectativa en toda la liga ahora que los Warriors también ficharán a Seth Curry, además del trío Horford/Melton/Payton. Golden State actualmente tiene seis puestos vacantes en la plantilla. Se cree que serán cubiertos por Horford, Melton, Payton, el hermano menor de Stephen Curry, Seth, la selección de segunda ronda Will Richard y, por supuesto, Kuminga”, informó el periodista Marc Stein, del boletín de noticia ‘La Línea de Stein‘.

La decisión que tomaron Curry y Butler al no ver refuerzos en Warriors

A pesar de que gran parte de la temporada baja Golden State Warriors ha sido el único equipo de toda la NBA sin hacer un solo movimiento, los veteranos del equipo como Stephen Curry y Jimmy Butler tomaron una decisión que demuestra su compromiso con el equipo de San Francisco. “Se espera que los veteranos de los Warriors se reúnan para su propio minicampamento a finales de esta semana, antes de que el campamento de entrenamiento de Golden State abra oficialmente el 30 de septiembre”, publicó Marc Stein.

