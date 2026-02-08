¿A qué hora es el show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL?

Llegó el esperado día: este domingo 8 de febrero se disputa el Super Bowl LX (61) de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks. El Levi’s Stadium de Santa Clara será testigo del partido más importante del año de la National Football League, pero este evento no solo atraerá a los fanáticos del deporte.

El Super Bowl no solo es atractivo por el partido en sí, sino que también es emblemático por sus icónicas publicidades y los shows de medio tiempo. La liga ha contratado a los mejores artistas del mundo a lo largo de los años, tanto así que este espectáculo ha estado a cargo de leyendas como Michael Jackson, los Rolling Stones, Beyoncé o Snoop Dogg, entre otros.

Para esta edición, el elegido fue Bad Bunny, quien viene de ser reconocido con el Grammy 2026 a Mejor Álbum del Año (‘Debí tirar más fotos‘). Este artista puertorriqueño se destaca por su estilo urbano-latino y su música se escucha en todos los rincones del mundo.

¿A qué hora es el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX de la NFL?

El show de medio tiempo, como lo indica su nombre, se lleva a cabo siempre en el entretiempo del partido; es decir, después del segundo cuarto del Super Bowl. Tomando en cuenta que el duelo entre Patriots y Seahawks comienza a las 17:30 hs (CDMX), podemos afirmar que el show de Bad Bunny comenzará entre las 19:00 y las 20:00 hs del centro de México.

Bad Bunny posa con sus trofeos en la edición 68 de los Grammy (GETTY IMAGES)

Si bien cada cuarto tiene 15 minutos de tiempo neto de juego, lo cierto es que entre interrupciones, tiempos fuera y pausas comerciales el primer tiempo puede durar entre 60 y 90 minutos.

