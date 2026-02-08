Este 8 de febrero llegó la fecha más importante en el futbol americano de la NFL, donde New England Patriots se enfrentan ante Seattle Seahwks para conocer a quienes se coronen campeones del Super Bowl LX. La edición pasada, los Eagles de Philadelphia vencieron a los Chiefs de Kansas City en el Caesars Superdome en Nueva Orleans.

Publicidad

Publicidad

¿Dónde es el Super Bowl LX?

En esta ocasión el Levi’s Stadium en Santa Clara, California es la sede que albergará este evento deportivo en el que estará en el Halftime, Bad Bunny. Esta sede tendrá un nuevo campeón en la historia del “Super Tazón”, por lo que se espera un buen encuentro y sobre todo un espectáculo de medio tiempo diferente en varios sentidos.

Cabe mencionar que este sitio es oficialmente la casa de los San Francisco 49es y es que desde el 2014 el equipo ya juega en Santa Clara. Esta es la segunda ocasión que este inmueble alberga el Super Bowl, ya que fuera la sede de la edición número 50 la cual se jugó el 7 de febrero del 2017, por lo que de nueva cuenta es elegido.

Este lugar se encuentra especialmente en en 4900 Marie P. DeBartolo Way, Santa Clara, CA, 95054. Está en el área de la Bahía de San Francisco, a unos 64 kilómetros al sur de San Francisco. Entre los lugares cercanos y emblemáticos están Silicon Valley y autopistas importantes como la US 101 y la I-880, así como la CA 237.

Publicidad

Publicidad

La capacidad de este recinto es de 65 mil asientos. El récord de asistencia es de aproximadamente 80 mil espectadores registrado durante la Gira de Matemáticas de Ed Sheeran el 16 de septiembre de 2023. Este inmueble también está comprometido con el medio ambiente y cuenta con un techo verde y paneles solares.

ver también Sigue GRATIS y EN VIVO la previa de New England Patriots vs. Seattle Seahawks por el Super Bowl LX de la NFL

En síntesis