Es tendencia:
logotipo del encabezado
NFL

Bad Bunny eliminó todo en su Instagram tras el show de medio tiempo del Super Bowl LX

El artista puertorriqueño recibió críticas de todo tipo luego de su presentación en el Levi's Stadium y luego tomó una contundente decisión con sus redes sociales.

Por Leandro Barraza

Sigue a Bolavip en Google!
Bad Bunny borró su Instagram luego del Super Bowl LX
© GETTY IMAGESBad Bunny borró su Instagram luego del Super Bowl LX

La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX sigue dando que hablar. Benito dio show en el medio tiempo de Seattle Seahawks vs. New England Patriots y enalteció a la música latina en un expectáculo propio de Estados Unidos, algo que fue bien recibido por el público hispano, pero no tanto por el estadounidense.

Publicidad

El artista puertorriqueño no solo cantó y habló en español, sino que además lanzó una crítica a Estados Unidos por adueñarse del término ‘América’. Puntualmente, nombró a todos los países que integran al continente y enseñó un balón co la frase ‘Juntos somos América’.

Ahora bien, tras su presentación, Bad Bunny sorprendió eliminando todo en su cuenta de Instagram con más de 52 millones de seguidores. Esto llamó la atención entre los fanáticos y todavía no se clarificó cuál fue el motivo, pero hay algunas versiones que ganan fuerza.

Publicidad

¿Por qué Bad Bunny borró todo en su Instagram?

Una de las primeras versiones que se barajó entre los fanáticos es que Bad Bunny decidió eliminar todo por las críticas a su show de medio tiempo, como la de Donald Trump. Sin embargo, Benito no suele tomar ese tipo de medidas solamente por comentarios negativos.

Por eso, la opción que más gana fuerzas sobre este misterio tras el Super Bowl es que Bad Bunny está preparando el lanzamiento de algo grande, ya que anteriormente hizo lo mismo de eliminar todo en Instagram antes de un anuncio importante.

Los mejores memes de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

ver también

Los mejores memes de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

En síntesis

  • Bad Bunny actuó en el medio tiempo del Super Bowl LX en Seattle.
  • El artista borró las publicaciones de su cuenta de Instagram con 52 millones de seguidores.
  • Donald Trump criticó públicamente el espectáculo del cantante puertorriqueño tras el evento deportivo.
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Donald Trump exigió que la NFL modifique una regla tras el Super Bowl
NFL

Donald Trump exigió que la NFL modifique una regla tras el Super Bowl

¿Quién fue el MVP del Super Bowl LX tras la victoria de los Seahawks?
NFL

¿Quién fue el MVP del Super Bowl LX tras la victoria de los Seahawks?

Los 10 mejores memes del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX
NFL

Los 10 mejores memes del show de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny tras su show en el Super Bowl
NFL

Donald Trump arremetió contra Bad Bunny tras su show en el Super Bowl

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo