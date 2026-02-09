La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX sigue dando que hablar. Benito dio show en el medio tiempo de Seattle Seahawks vs. New England Patriots y enalteció a la música latina en un expectáculo propio de Estados Unidos, algo que fue bien recibido por el público hispano, pero no tanto por el estadounidense.

El artista puertorriqueño no solo cantó y habló en español, sino que además lanzó una crítica a Estados Unidos por adueñarse del término ‘América’. Puntualmente, nombró a todos los países que integran al continente y enseñó un balón co la frase ‘Juntos somos América’.

Ahora bien, tras su presentación, Bad Bunny sorprendió eliminando todo en su cuenta de Instagram con más de 52 millones de seguidores. Esto llamó la atención entre los fanáticos y todavía no se clarificó cuál fue el motivo, pero hay algunas versiones que ganan fuerza.

¿Por qué Bad Bunny borró todo en su Instagram?

Una de las primeras versiones que se barajó entre los fanáticos es que Bad Bunny decidió eliminar todo por las críticas a su show de medio tiempo, como la de Donald Trump. Sin embargo, Benito no suele tomar ese tipo de medidas solamente por comentarios negativos.

Por eso, la opción que más gana fuerzas sobre este misterio tras el Super Bowl es que Bad Bunny está preparando el lanzamiento de algo grande, ya que anteriormente hizo lo mismo de eliminar todo en Instagram antes de un anuncio importante.

