¿Cuánto dinero ganará Bad Bunny por cantar en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL?

El artista puertorriqueño se presentará en el Levi's Stadium tras el segundo cuarto del partido entre Patriots y Seahawks.

Por Leandro Barraza

¿Bad Bunny recibirá dinero de la NFL por su show en el Super Bowl?
© GETTY IMAGES/IA Google Gemini¿Bad Bunny recibirá dinero de la NFL por su show en el Super Bowl?

El Super Bowl de la NFL no es atractivo solamente porque se trata del enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la temporada para definir al campeón, sino también por el condimento del ya emblemático show de medio tiempo.

Leyendas de la música Michael Jackson o Rihanna integran la privilegiada lista de artistas que se han presentado en el medio tiempo del Super Bowl y la última edición dejó la vara alta luego de la presentación de Kendrick Lamar con su éxito ‘Not Like Us’ dedicado a Drake.

Para el Super Bowl LX (61) el elegido fue nada más y nada menos que Bad Bunny y hay mucha incertidumbre por lo que pueda hacer debido a que se ha manifestado públicamente en contra de las políticas migratorias que adoptó Estados Unidos desde que Donald Trump regresó al poder.

¿Cuánto dinero recibirá Bad Bunny por su show en el Super Bowl LX?

El partido del Super Bowl mueve cantidades gigantescas de dinero, pero -a contramano del pensamiento popular- Bad Bunny no recibe ninguna remuneración por presentarse en el show de medio tiempo. Por el contrario, las ganancias se reflejan en lo que se conoce como el ‘post-show’.

Según un análisis de Forbes, Bad Bunny podría obtener una ganancia de 1,7 millones de dólares semanales luego de su presentación en el Super Bowl. Esto tomando en cuenta que se estima una audiencia récord de 130 millones de espectadores.

Sin ir más lejos, un claro ejemplo de éxito ‘post-show’ es el ya mencionado Kendrick Lamar, quien obtuvo un promedió 133.5 millones de espectadores y acumuló 157 millones de visualizaciones en YouTube luego de su show en el Super Bowl de 2025.

Según dio a conocer la plataforma Spotify, su canción ‘Not Like Us’ incrementó en 430% sus reproducciones y más adelante Lamar recaudó 360 millones de dólares en ventas de entradas para su gira mundial, algo que no hubiera sido igual sin su recordado show de medio tiempo.

En síntesis

  • Bad Bunny no recibirá pago directo por actuar en el Super Bowl LX, según Forbes.
  • Se proyectan ganancias de 1,7 millones de dólares semanales para el artista tras el evento.
  • El show estima una audiencia récord de 130 millones de espectadores en todo el mundo.
leandro barraza
Leandro Barraza
