Llega el momento más esperado por todos los fanáticos de la NFL. Este domingo 9 de febrero, Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs se darán cita en el Caesars Superdome de Luisiana, Nueva Orleans, para disputar la edición N° 59 del tradicional Super Bowl, evento en el cual se dirimirá quién será el campeón del certamen estadounidense.

Por un lado, los del oeste, que se consagraron campeones de conferencia tras derrotar por 32-29 a Buffalo Bills, estarán ante la gran chance de transformarse en los primeros tricampeones de la NFL luego de sus triunfos en 2024 frente a San Francisco 49ers y contra su rival de este domingo en 2023.

Será también una oportunidad de oro para Patrick Mahomes, mariscal de campo y estrella de los Jefes, quien a sus 29 años irá por su cuarto Super Bowl en cinco presencias tras haber obtenido el título en 2019, 2022 y 2023 y haber terminado en segundo lugar en 2020.

Patrick Mahomes buscará ganar su cuarto Super Bowl. (Getty Images)

En tanto, las Águilas, que vencieron por 55-23 a Washington Commanders en la final de la Conferencia Nacional, irán a por su segundo título de la competencia tras el conseguido en 2018 frente a New England Patriots.

Cabe destacar que el Caesars Superdome, recinto que albergará el evento, cuenta con capacidad para alrededor de 73.208 espectadores, la cual puede ser expandible a poco más de 76 mil. En adición a esto, vale recordar que esta será la octava edición en la que el inmueble ubicado en Nueva Orleans recibirá al Super Bowl (anteriormente lo hizo en 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 y 2013).

¿A qué hora se disputará el Super Bowl LIX entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs?

El Super Bowl LIX entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs comenzará a las 17:30 horas del centro de México. Cabe mencionar que el show de medio tiempo estará a cargo del rapero Kendrick Lamar, ganador del reciente premio Grammy a la canción del año con Not Like Us.

¿Por dónde ver EN VIVO el Super Bowl LIX entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs?

Los aficionados de la NLF tendrán varias opciones para ver el Super Bowl LIX en México, ya que irá por TV abierta a través de las pantallas de Azteca 7 y Canal 5. Asimismo, también se podrá seguir por ESPN, Disney+ y ViX Premium.