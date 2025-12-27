Es tendencia:
Por Patricio Hechem

Al-Nassr se está enfrentando este sábado 27 de diciembre contra Al-Okhdood por la Jornada 11 de la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo tiene 100% de efectividad y busca seguir ganando para mantenerse como el líder en solitario del torneo.

Y el Al-Nassr comenzó el partido con el pie derecho gracias a un gol de Cristiano Ronaldo. En el minuto 30 de la primera mitad, y luego de un desvío de cabeza de un compañero tras un córner, allí apareció el delantero portugués para empujar el balón y abrir el resultado.

Con esta anotación, Cristiano Ronaldo llegó a los 955 goles en su carrera y está cada vez más cerca de los 1000. Este no es el último partido de Al-Nassr en el año debido a que el próximo martes 30 de diciembre se enfrenta con Al-Ettifaq por la Saudi Pro League.

Sigue EN VIVO al Al-Nassr 1-0 Al-Okhdood con gol de Cristiano Ronaldo: minuto a minuto del partido por la Liga de Arabia Saudita

