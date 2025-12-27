Al-Nassr continúa con puntaje perfecto en la Saudi Pro League 2025-26. Tras 10 jornadas, el conjunto de Cristiano Ronaldo tiene 30 unidades y el propio CR7 tiene mucho que ver con este inmejorable presente. Sin ir más lejos, el luso marcó dos de los tres goles en la victoria de este sábado contra Al-Okhdood y se subió a lo más alto de la tabla de goleo.

Ahora bien, Cristiano no está solo en la cima, ya que Joao Félix marcó el tercer tanto e igualó a su compatriota con 12 goles cada uno. Entre los dos convirtieron 24 tantos, más de los que consiguieron 14 de los 18 equipos que conforman la Liga de Arabia Saudita.

En el tercer lugar de la tabla aparece Joshua King (Al Khaleej) con 10 festejos, siendo el único que llegó a los dos dígitos sin contar a los atacantes portugueses de Al-Nassr. Este delantero noruego de 33 años tiene un exitoso pasado en clubes como Manchester United, Bournemouth o Everton, entre otros equipos de Inglaterra.

Tabla de goleo de la Liga de Arabia Saudita 2025-26

Pos. Jugador Equipo Goles 1 Cristiano Ronaldo Al-Nassr 12 1 João Félix Al-Nassr 12 3 Joshua King Al Khaleej 10 4 Julián Andrés Quiñones Al Qadisiya 6 4 Marcos Leonardo Al Hilal 6 4 Mateo Retegui Al Qadisiya 6 4 Roger Martínez Al Taawon 5

