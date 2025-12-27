Muchos futbolistas ya no tienen partidos para competir en 2025, pero a Cristiano Ronaldo nada lo detiene. El delantero portugués convirtió un doblete en 15 minutos en el juego de Al-Nassr contra Al-Okhdood por una nueva jornada de la Saudi Pro League.
Después de un mes de receso en la Liga de Arabia Saudita, Al-Nassr volvió a competir y el equipo de Cristiano Ronaldo se encamina a una nueva victoria. Con su doblete en este partido, el delantero portugués llegó a los 956 goles en su carrera, se sigue alejando de Lionel Messi, y está cada vez más cerca de las 1000 anotaciones.
Cuántos goles tienen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi
Con sus 956 goles, a Cristiano Ronaldo le faltan convertir 44 tantos para alcanzar la cifra de 1000 anotaciones. El luso quiere hacer historia y se acerca a ese número después de sus pasos por Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, además de su ciclo con la Selección de Portugal.
Por su parte, Lionel Messi hasta el momento tiene 896 goles en su carrera y está a 4 tantos de alcanzar los 900. El argentino, quien viene de ser campeón de la MLS con Inter Miami, aún se encuentra lejos tanto de Cristiano Ronaldo y también de la cifra de las 1000 anotaciones.
La ventaja para Cristiano Ronaldo es que al luso aún le queda por disputar un partido antes de fin de año y Al-Nassr seguirá compitiendo una vez que comience el 2026, mientras que Lionel Messi recién volverá a jugar oficialmente con Inter Miami a fines de febrero, una vez que inicie la nueva temporada de la MLS.
En síntesis
Cristiano Ronaldo convirtió un doblete con Al-Nassr vs. Al-Okhdood por la Liga de Arabia Saudita
- Cristiano Ronaldo marcó un doblete con Al-Nassr y alcanzó los 956 goles oficiales.
- Al delantero portugués le faltan 44 tantos para llegar a la cifra de 1000.
- Lionel Messi suma 896 goles y volverá a competir oficialmente con Inter Miami en febrero.