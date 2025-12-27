Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League tras el triunfo de Aston Villa contra Chelsea

Chelsea y Aston Villa se enfrentaron este sábado 27 de diciembre en el último partido del día de la Premier League. El encuentro, el cual se llevó a cabo en Stamford Bridge, fue emocionante y el equipo dirigido por Unai Emery logró remontar el partido y se llevó el triunfo por 2-1.

Chelsea metió el primer gol a través de Joao Pedro tras un córner, pero luego el Aston Villa supo remontarlo en la segunda mitad gracias a un doblete de Ollie Watkins. Por otro lado, el Arsenal ganó su encuentro y sigue como líder en solitario de la Premier League, pero el Manchester City lo acecha.

El Arsenal derrotó por 2-1 al Brighton con goles de Martin Odegaard y Georginio Rutter en contra; los Gunners estaban tranquilos y terminaron sufriendo en el partido. Por su parte, Manchester City venció por 2-1 al Notthingam Forest en un duelo difícil para el conjunto de Pep Guardiola que lo resolvió gracias a los tantos de Tijjani Reijnders y Rayan Cherki.

De esta manera, la situación con los tres clasificados de la Premier League no cambió (Arsenal, Manchester City y Aston Villa). El Liverpool, que le ganó al Wolverhampton, aprovechó la derrota del Chelsea para quedar como el cuarto de la tabla.

La acción de la Premier League se completa este domingo 28 de diciembre con dos partidos: Sunderland recibe al Leeds United y Tottenham se enfrentará como visitante al Crystal Palace. Luego el campeonato seguirá con más partidos el próximo martes antes de año nuevo.

La tabla de posiciones de la Premier League

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Arsenal 42 18 33:11 22 13 3 2 V V D V E 2 Man City 40 18 43:17 26 13 1 4 V V V V V 3 Aston Villa 39 18 29:19 10 12 3 3 V V V V V 4 Liverpool 32 18 30:26 4 10 2 6 V V E E V 5 Chelsea 29 18 30:19 11 8 5 5 E V E D E 6 Man Utd 29 18 32:28 4 8 5 5 V D E V E 7 Sunderland 27 17 19:17 2 7 6 4 E V D E V 8 Brentford 26 18 28:26 2 8 2 8 V E D D V 9 Palace 26 17 21:19 2 7 5 5 D D V V D 10 Fulham 26 18 25:26 -1 8 2 8 V V D D V 11 Everton 25 18 18:20 -2 7 4 7 D D V V D 12 Brighton 24 18 26:25 1 6 6 6 E D E D V 13 Newcastle Utd 23 18 23:23 0 6 5 7 D E D V E 14 Tottenham 22 17 26:23 3 6 4 7 D D V E D 15 Bournemouth 22 18 27:33 -6 5 7 6 E E E D D 16 Leeds 19 17 24:31 -7 5 4 8 V E E V D 17 Forest 18 18 18:28 -10 5 3 10 D V D V D 18 West Ham 13 18 19:36 -17 3 4 11 D D E E D 19 Burnley 12 18 19:34 -15 3 3 12 E D D D D 20 Wolves 2 18 10:39 -29 0 2 16 D D D D D

En síntesis

Aston Villa venció 2-1 al Chelsea con doblete de Ollie Watkins en Stamford Bridge.

Arsenal mantuvo el liderato y Liverpool subió al cuarto puesto tras sus victorias.

Manchester City ganó 2-1 con goles de Reijnders y Cherki ante Notthingam Forest.

