La NFL empieza a definirse. Este domingo 25 de enero se disputan las dos finales de Conferencia que confirmarán quién fue el mejor de cada zona (AFC y NFC) y que darán a conocer cuales son los equipos que se verán las caras en el Super Bowl LX.

Ambas finales prometen ser muy parejas y es difícil hacer predicciones sobre qué franquicias conseguirán el boleto para el partido más importante de la temporada. Por eso, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial de Google Gemini y su pronóstico fue que la gran final será Denver Broncos vs. Seattle Seahawks.

Los finalistas del Super Bowl LX, según la IA (@NFL)

El análisis de la Inteligencia Artificial

AFC: Denver Broncos vencen a New England Patriots

El Factor Mile High: Jugar en el Empower Field en enero es una de las ventajas más pesadas de la NFL. La combinación de la altitud, el frío y el ruido de una afición revitalizada será demasiado para un equipo de los Patriots liderado por el joven Drake Maye.

Jugar en el Empower Field en enero es una de las ventajas más pesadas de la NFL. La combinación de la altitud, el frío y el ruido de una afición revitalizada será demasiado para un equipo de los Patriots liderado por el joven Drake Maye. Defensa vs. Juventud: Sean Payton y su coordinador defensivo habrán diseñado un plan de juego complejo para confundir al QB de segundo año de New England. Aunque la ofensiva de los Pats es explosiva, la defensa de Denver (que ha sido la identidad del equipo esta temporada) logrará las jugadas clave en la zona roja.

Sean Payton y su coordinador defensivo habrán diseñado un plan de juego complejo para confundir al QB de segundo año de New England. Aunque la ofensiva de los Pats es explosiva, la defensa de Denver (que ha sido la identidad del equipo esta temporada) logrará las jugadas clave en la zona roja. Resultado Predicho: Un partido cerrado y físico donde Denver controla el reloj. Broncos 24 – 17 Patriots.

NFC: Seattle Seahawks vencen a Los Angeles Rams

El Renacimiento de Lumen Field: Aunque se ha hablado de que la ventaja de local en Seattle ha disminuido en años recientes, una final de conferencia contra un rival divisional cambia la ecuación. El clima de Seattle (lluvia y viento) jugará a favor de un equipo construido para la defensa y el juego terrestre.

Aunque se ha hablado de que la ventaja de local en Seattle ha disminuido en años recientes, una final de conferencia contra un rival divisional cambia la ecuación. El clima de Seattle (lluvia y viento) jugará a favor de un equipo construido para la defensa y el juego terrestre. Duelo Táctico (Macdonald vs. McVay): Mike Macdonald, el entrenador de los Seahawks, es un especialista defensivo capaz de neutralizar esquemas ofensivos complejos. Logrará frenar lo suficiente a Matthew Stafford y su cuerpo de receptores para que Seattle gane un partido de “trincheras”.

Mike Macdonald, el entrenador de los Seahawks, es un especialista defensivo capaz de neutralizar esquemas ofensivos complejos. Logrará frenar lo suficiente a Matthew Stafford y su cuerpo de receptores para que Seattle gane un partido de “trincheras”. Resultado Predicho: Un clásico de la NFC Oeste, decidido por un turnover tardío provocado por la defensa de Seattle. Seahawks 20 – 16 Rams.

Revancha del Super Bowl XLVII (2014)

De confirmarse la predicción de la IA, el Super Bowl entre Denver Broncos y Seattle Seahawks sería una revancha de la edición XLVIII, cuando los Seahawks se impusieron por 43-8 en el MetLife Stadium luego de una excelente performance defensiva.

Para esta ocasión, quien llega con la defensiva como fuerte es Denver Broncos. Su identidad en esa faceta es similar a la que tenía Seattle Seahawks en ese entonces, por lo que podríamos estar hablando de papeles invertidos respecto al 2014.

