¿Tiene sentido que UFC detenga el tiempo esperando a Ilia Topuria?

Claro que sí. No podía llevar tantas líneas responder la pregunta del título, pero lo jugoso e interesante pasa por entender las causas que llevan a esta conclusión tan contundente. Con la oportunidad de hacer historia y escribir páginas doradas en su propio libro, es imposible resistir al hecho de ceder ante una figura que nació generando la sorpresa de muchos hasta convertirse en la cara de la compañía.

UFC sabe, más que varias empresas deportivas, lo importante que es mantener un negocio sostenible en el tiempo. Luego del alejamiento de Conor McGregor parecía que iba a llevar un largo tiempo encontrar una estrella capaz de captar la atención del mundo, de espectadores que no suelen ser amantes de las artes marciales mixtas, pero Ilia Topuria lo consiguió. Con su personalidad y calidad dentro de la jaula le demostró a la organización el tipo de producto funcional que podía ser para todos.

Topuria y UFC: una relación que no se puede romper

En primera instancia para él, porque el noquear a figuras como Alexander Volkanovski, Max Holloway y Charles Oliveira de manera consecutiva le permitió ser campeón del mundo en dos categorías, conseguir sus sueños y mantener bien alto su discurso de buscar metas grandes para obtener recompensas gigantes. Por otro lado, todo lo que le permitió conseguir a UFC con su nombre, porque la empresa recibió millones por ventas de PPV que extrañaba. Aunque para 2026 se decidió eliminar el sistema directo de Pay per view, lo cierto es que para acceder a las transmisiones oficiales hay que abonar una suscripción mensual a Paramount+, por lo que tampoco es que haya cambiado tanto el sistema.

Ilia Topuria se transformó en campeón de dos visiones distintas de UFC. (GETTY IMAGES)

Cuando Ilia aparece en escena, la rueda gira perfecta, todos los eslabones de la cadena engranan a la perfección y, mientras el deportista va tras sus anhelos más grandes deportivos y las ganancias económicas que vienen por añadidura, UFC cuenta los millones de dólares que el hispano-georgiano provoca y entonces llega a la conclusión de que es muy válido esperarlo, darle sus tiempos y allanarle el camino para que las cosas salgan lo mejor posible para todas las partes.

Justin Gaethje venció a Paddy Pimblett a principios de año y se proclamó como campeón interino del peso ligero. Para mediados de 2026, UFC quiere realizar un evento nunca visto en la Casa Blanca y el deseo es uno: enfrentar al reciente monarca con Topuria. Ilia dejó atrás una serie de conflictos familiares y judiciales que lo habían obligado a realizar una pausa en el deporte, pero con la certeza de que eso ya es parte del pasado, un duelo con Gaethje es lo que sigue. ¿Es confiable pensar en que Topuria va a estar en plenitud dentro de unos cuatro, cinco meses? Bueno, UFC está apostando fuerte por él, arriesgando su tiempo y atención. Todo debería salir según lo planeado.

En síntesis

Ilia Topuria ha noqueado a Volkanovski, Holloway y Oliveira logrando dos títulos mundiales.

ha noqueado a logrando dos títulos mundiales. UFC proyecta un combate entre Topuria y Justin Gaethje en la Casa Blanca .

en la . En 2026 las transmisiones de UFC migraron del PPV a suscripciones de Paramount+.

