Canelo Álvarez regresó al boxeo: lo mismo de siempre, nada nuevo

Canelo Álvarez superó este sábado a Christian Mbilli en las tarjetas tras 12 asaltos en Riad, pero el trámite sobre el cuadrilátero volvió a dejar gusto a poco. El tapatío fue claramente superior a su oponente a lo largo de la noche oriental, aunque conviene poner las cosas en su justo lugar: enfrente tuvo a un rival de segunda línea total, sin las herramientas ni el peso de jerarquía necesarios para poner en aprietos a Saúl.

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El punto central de esta historia descansa en la esencia misma del deporte, una industria que se sostiene gracias a los aficionados que pagan una entrada costosa o una suscripción mensual para ver un show a la altura. Si el espectáculo ofrecido resulta tan pobre y carente de emociones, después no hay espacio para escuchar quejas sobre por qué el público masivo se aleja de las veladas boxísticas para buscar entretenimiento en otras disciplinas.

Canelo y la hora de la verdad: asignatura pendiente

La realidad indica que Canelo opta de forma deliberada por cruces puramente estratégicos, dejando en el camino la intención de buscar el nocaut y limitándose a asegurar el triunfo en las tarjetas. Está muy bien como plan de negocios personal, pero la memoria reciente no perdona: las últimas dos veces que enfrentó un examen de máxima exigencia, contra Dmitry Bivol en 2022 y frente a Terence Crawford en 2025, terminó derrotado de manera contundente y sin discusiones.

🚨CANELO ALVAREZ IS A WORLD CHAMPION AGAIN https://t.co/mryYdIg1jA — Polymarket Sports (@PolymarketSport) October 31, 2026

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Cuando debe cruzar puños con adversarios de su mismo tamaño o de un nivel de elite real, el tapatío parece habitar un escalón por debajo en el mapa internacional. El panorama futuro mantiene un costado interesante porque su nombre continúa vendiendo millones a nivel comercial, pero desde el aspecto puramente deportivo su figura ya no transmite épica, pasión ni emoción alguna entre los fanáticos.

El mexicano simplemente sube al ring, cumple con la rutina pactada de forma mecánica, cobra su bolsa y se retira sin despeinarse. Hoy en día, encender la pantalla para observar uno de sus combates ofrece exactamente la misma carga de adrenalina que colocar una cámara fija para registrar la rutina laboral de un empleado administrativo.

En síntesis

Canelo Álvarez venció en las tarjetas a Christian Mbilli tras 12 asaltos en Riad.

venció en las tarjetas a Christian Mbilli tras en Riad. Canelo Álvarez perdió contra Dmitry Bivol en 2022 y ante Terence Crawford en 2025 .

perdió contra y ante . Canelo Álvarez aseguró la victoria por decisión de los jueces este sábado en Arabia Saudita.