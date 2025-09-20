¿Cuánto dinero ganó Alegna González por obtener una medalla de plata en el Mundial de Atletismo Tokio 2025?

Alegna González vivió una jornada para el recuerdo en el Mundial de Atletismo Tokio 2025. Este sábado, La chihuahuense se quedó con la medalla de plata en la prueba de 20 kilómetros de marcha estableciendo un nuevo récord continental y rompiendo con su sequía de podios.

La nacida en Ojinaga, de 26 años, finalizó la prueba con un tiempo de una hora, 26 minutos y seis segundos, quedando únicamente por detrás de la española María Pérez (1:25:54) y por delante de la japonesa Nanako Fujii (1:26:18). Asimismo, acabó con la “maldición” personal de los quintos puestos, posición en la que había finalizado tanto en el Mundial 2023 y en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Tokio 2020 (estos últimos se realizaron en 2021 producto de la pandemia de coronavirus).

Junto con la gloria deportiva, Alegna González también se hizo acreedora de una suma para nada menor en cuánto a lo económico. Según destaca Mundo Deportivo, World Athletics le entrega un total de 35,000 dólares (644,161 pesos mexicanos) a aquellos atletas que conquisten una medalla plateada, tal como lo hizo la representante nacional.

Cabe destacar que los premios económicos del Mundial de Tokio son idénticos para cada disciplina así como para su modalidad (masculina o femenina). Lo único que varía es el monto por medalla, ya que quienes obtienen el oro se hacen acreedores de 70,000 dólares mientras que el bronce da 22,000 de la divisa estadounidense. Si este logro viene acompañado de un récord mundial, World Athleics entrega una compensación extra de 100,000 dólares.

Segunda medalla para México en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

La medalla obtenida por Alegna González fue la segunda que se sumó al medallero de la delegación mexicana en el Mundial de Atletismo 2025. El responsable de ganar la primera presea fue Uziel Muñoz, quien también consiguió la plata en el lanzamiento de bala con un registro de 21.97 metros.

Así, el atleta de 30 años, también nacido en Chihuahua, marcó un nuevo récord nacional al superar su anterior registro de 21.88 y obtuvo el primer metal para México dentro de un Mundial en la mencionada disciplina.