República Dominicana humilla a México y lo elimina del Mundial: “Pa’ la escuelita”

Se terminó lo que se daba. La Selección Mexicana femenina sufrió una dura derrota por 3-0 ante República Dominicana (25-15, 25-17, 25-20) por la Jornada 2 del Grupo F y quedó eliminada del Mundial de Voleibol 2025 a falta de un partido para que finalice la primera ronda.

México ya había perdido por 3-1 con China en el debut y este lunes no tuvo chances ante ‘Las Reinas del Caribe’, quienes siguen invictas y ya sellaron su clasificación a los octavos de final del certamen. Ahora bien, tras el partido, una reconocida cuenta dominicana de X provocó al seleccionado nacional con un mensaje desafortunado: “Pa’ la escuelita”.

“#LasReinasdelCaribe envían a las mexicanas pa’ la escuelita, venciéndolas 3-0 (25-15, 25-17, 25-20) en el Campeonato Mundial de voleibol en Tailandia. Brayelin 22 pts y Yonkaira 11 pts. El miércoles será contra China a las 8:30AM”, fue la publicación completa del usuario ‘Atletas Dominicanos’.

Ahora, México todavía tiene un partido por delante. Puntualmente, este miércoles 27 de agosto jugará contra Colombia, un duelo en el que ambos seleccionados buscarán su primer triunfo en el Mundial de Voleibol 2025, torneo que se está llevando a cabo en Tailandia.

El compacto del partido entre México y República Dominicana por el Mundial de Voleibol 2025

