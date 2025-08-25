Es tendencia:
logotipo del encabezado
Polideportivo

República Dominicana humilla a México y lo elimina del Mundial: “Pa’ la escuelita”

La selección mexicana femenina de voleibol perdió en tres sets y quedó eliminada a falta de una jornada para que finalice la fase de grupos.

Por Leandro Barraza

La selección mexicana de voleibol fue eliminada del Mundial 2025
© Foto: @VOLLEYBALLWORLDLa selección mexicana de voleibol fue eliminada del Mundial 2025

Se terminó lo que se daba. La Selección Mexicana femenina sufrió una dura derrota por 3-0 ante República Dominicana (25-15, 25-17, 25-20) por la Jornada 2 del Grupo F y quedó eliminada del Mundial de Voleibol 2025 a falta de un partido para que finalice la primera ronda.

Publicidad

México ya había perdido por 3-1 con China en el debut y este lunes no tuvo chances ante ‘Las Reinas del Caribe’, quienes siguen invictas y ya sellaron su clasificación a los octavos de final del certamen. Ahora bien, tras el partido, una reconocida cuenta dominicana de X provocó al seleccionado nacional con un mensaje desafortunado: “Pa’ la escuelita”.

“#LasReinasdelCaribe envían a las mexicanas pa’ la escuelita, venciéndolas 3-0 (25-15, 25-17, 25-20) en el Campeonato Mundial de voleibol en Tailandia. Brayelin 22 pts y Yonkaira 11 pts. El miércoles será contra China a las 8:30AM”, fue la publicación completa del usuario ‘Atletas Dominicanos’.

Publicidad

Ahora, México todavía tiene un partido por delante. Puntualmente, este miércoles 27 de agosto jugará contra Colombia, un duelo en el que ambos seleccionados buscarán su primer triunfo en el Mundial de Voleibol 2025, torneo que se está llevando a cabo en Tailandia.

Logró más de 100 victorias en ciclismo, se hizo viral como actriz para adultos y ahora busca borrar su pasado erótico

ver también

Logró más de 100 victorias en ciclismo, se hizo viral como actriz para adultos y ahora busca borrar su pasado erótico

El compacto del partido entre México y República Dominicana por el Mundial de Voleibol 2025

Tweet placeholder
México gana su primer oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 de la mano de Andrea Becerra

ver también

México gana su primer oro en los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 de la mano de Andrea Becerra

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
La Fórmula 1 reveló el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez
FÓRMULA 1

La Fórmula 1 reveló el motivo por el cual Cadillac eligió a Checo Pérez

Qué dijo Franco Colapinto sobre la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1
FÓRMULA 1

Qué dijo Franco Colapinto sobre la vuelta de Checo Pérez a la Fórmula 1

Los mejores memes tras el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac
FÓRMULA 1

Los mejores memes tras el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 con Cadillac

Las primeras palabras de Checo Pérez como piloto de Cadillac
FÓRMULA 1

Las primeras palabras de Checo Pérez como piloto de Cadillac

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo