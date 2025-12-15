Tras varios días de angustia y misterio, el ciclo de Aaron Ramsey tuvo el peor final. Luego de que su perro no apareciera tras estar perdido, el mediocentro galés pegó el portazo y, no solo dejó Pumas UNAM sin previo aviso, sino que además abandonó México casi de manera inmediata.

Tras varias semanas de este episodio, y de que los Universitarios terminen su participación en el Apertura 2025 de la Liga MX, el futbolista rompió el silenció a través de las redes sociales y comentó la razón de su salida de la institución capitalina.

Así inició el jugador galés: “Quisiera agradecer al pueblo mexicano por su amabilidad y generosidad, por hacernos sentir tan bienvenidos a mí y a mi familia en la Ciudad de México. También quiero agradecer enormemente al entrenador, al cuerpo técnico y, en especial, al personal médico por ayudarme en un momento difícil con las lesiones“.

Y continuó: “Sin embargo, con su ayuda y mucho trabajo, estaba listo y en forma para los partidos restantes y tenía muchas ganas de dar lo mejor de mí por los Pumas. Desafortunadamente, mi contrato fue rescindido, lo cual fue una sorpresa y, obviamente, una decepción“.

Para concluir, añadió: “Por lo tanto, no tuve más opción que regresar a casa, a Gales. Gracias de nuevo por todo el apoyo durante el tiempo que pasamos en México. Es un lugar hermoso y sin duda volveremos a visitarlo pronto“.

¿Cómo fue el ciclo de Aaron Ramsey en Pumas UNAM?

En cuanto a las estadísticas, Ramsey fue parte de apenas 6 duelos con los Universitarios, en los que fue titular en 3 de ellos. Marcó apenas un gol. No fue el paso esperado tras las lesiones que presentó ni la situación de su mascota que terminó de la peor manera.

