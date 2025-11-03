Aaron Ramsey abandonó Pumas UNAM antes de tiempo en medio de una delicada situación familiar por la desaparición de su perra, Halo. Durante semanas, las publicaciones del futbolista galés en redes sociales tuvieron como protagonista a su mascota extraviada, tanto así que llegó a ofrecer importantes cantidades de dinero a modo de recompensa.

Sin embargo, este lunes, a tan solo tres días de la confirmación de su salida de Pumas, realizó un nuevo posteo en su cuenta de Instagram sobre su perra, esta vez a modo de despedida. “Ustedes no conocían mucho a Halo, así que déjenme contarles un poco sobre ella. Seguiremos buscando pero tenemos que aceptar que probablemente ha fallecido. Gracias por todo su apoyo”, reza el escrito que publicó.

Ahora bien, este texto estuvo acompañado de un desgarrador reel con fotos y vidoes con el que contó más a detalle cómo era Halo. “Era una pequeña perrita traviesa. La mejor hermana mayor, una gran parte de nuestra familia“, comienza. Más adelante, enumera algunas de las cosas que “amaba” la perra, como dormir, la comida, la playa o los mismo en la panza.

Finalmente, el emotivo video cierra: “Atesoraremos los recuerdos para siempre. Nuestra chica, nuestra princesa. No dejaremos que este final arruine toda la historia. Siempre seremos un equipo. Hasta luego, chica. Hasta que nos volvamos a ver“.

ver también La polémica respuesta de Efraín Juárez ante la salida repentina de Aaron Ramsey de Pumas antes de terminar el Apertura 2025

Los números de Aaron Ramsey en Pumas UNAM

Partidos: 6

Goles: 1

Asistencias: 0

Aaron Ramsey celebra su único gol con Pumas (GETTY IMAGES)

